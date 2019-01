Problémy s penězi mohou zvýšit riziko onemocnění srdce, bez ohledu na věk

Problémy s penězi jsou častou příčinou úzkostí a právě ty mají velmi negativní vliv na zdraví srdce, a to u všech generací. Alespoň to tvrdí nejnovější studie publikovaná v časopise Circulation, ve které byly sledovány téměř 4 tisíce lidí po dobu 15 let, přičemž nejmladším bylo 23 let.