Vytváříme si nerealistická očekávání

Vánoce si často idealizujeme a tváříme se, že jsou časem, kdy naše všední problémy neexistují. O to horší je pak setkání s realitou. Následuje zklamání a v některých případech dokonce i počátky deprese.

„Lidé mají často od Vánoc přehnaná očekávání a představují si, že budou u nich v rodině probíhat oslavy stejně jako ve filmech. To se ale neděje, a tak dochází k hádkám a špatné náladě,“ říká psychiatr Mark Sichel pro Huffington Post.

Pokud pro vás svátky bývají obdobím konfliktů, nebo jste nedávno prožili ztrátu milovaného člověka, vyvíjení tlaku na rodinu, aby se všichni tvářili šťastně, může vést ke zklamání a úzkostem.

„Svátky za chvíli skončí, proto věnujte tento čas tomu, abyste si uvědomili, za co jste ve svém životě vděční. Vděčnost je totiž nejlepší protilátkou na depresi,“ dodává Sichel.

Snažíme se všechno stihnout

Před Vánoci, ale i během nich, je na nás vyvíjen tlak, a to jak ze strany rodiny, tak přátel. Za každou cenu se snažíme stihnout všechna setkání a splnit to, co jsme před Vánoci naslibovali.

K tomu všemu je samozřejmostí mít uklizený byt a všechno zařízené do puntíku přesně. Tento přístup ale zapříčiní pouze to, že vám bude připadat, že prakticky nic nestíháte pořádně, nemáte čas se podívat ani na pohádky, a ve finále vás Vánoce „vyplivnou“ dočista zdecimované, se špatnou náladou a možná dokonce i depresí.

Zachovejte se proto alespoň v některých chvílích sobecky a udělejte to, co opravdu chcete, a ne to, co chtějí ostatní.

Srovnáváme se s ostatními

Vánoce přímo vybízejí ke srovnávání, a to zejména v případě, že se potýkáte s nějakým traumatem z dětství, kdy nebylo vše tak, jak mělo. K tomu ještě přispívají sociální sítě, kam lidé vyvěšují dokonalé fotky z Vánoc, chlubí se tím, co dostali nebo kam jedou oslavit Nový rok.

„Ve skutečnosti ale srovnávání není založeno na realitě a valná většina rodin se potýká s menšími či většími problémy, akorát je neprezentují veřejně. Navíc si musíme zkrátka přiznat, že Vánoce jsou jiné v dětství a v dospělosti, kdy na nás dopadá tíha života,“ říká Sichel.

Zapomínáme na naše zdraví

Pro mnoho lidí je prosinec nejrušnějším obdobím roku. Pracovní kalendář je narvaný povinnostmi a společenskými akcemi, a to poslední, na co máte čas i náladu, je cvičení nebo vyvážená zdravá strava. Rychle se tak stane, že začneme přibírat, což ještě více posílí depresivní sklony, které se s tímto nabitým programem pojí. Co s tím ale dělat?

„Starejte se o sebe. Nezapomínejte na své cvičící rutiny, ať už je to ranní běh, nebo desetiminutová jóga před spaním. Dále to nepřehánějte s jídlem ani alkoholem, který navíc zvyšuje možnost propuknutí vážné deprese,“ radí odborník.

Sezónní afektivní porucha

Pokud máte tendenci upadat do špatné nálady pokaždé, když se blíží zima, a tyto pocity nezmizí, dokud neodezní svátky, můžete mít sezónní afektivní poruchu. To je forma deprese, která je způsobena změnou sezón. Pokud se s tímto stavem opakovaně potýkáte, neberte ho na lehkou váhu a poraďte se s lékařem, který vám doporučí různé možnosti léčby.