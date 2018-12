lin, Novinky

Na základě dřívější studie, která potvrdila, že usínání vedle čtyřnohých miláčků opravdu zlepšuje kvalitu spánku, se výzkumní pracovníci z Canisius College v americkém Buffalu rozhodli zjistit, jestli je pes v ložnici opravdu lepším společníkem, než je partner nebo případně kočka.

Studie se zúčastnilo 962 žen, přičemž 55 % z nich sdílelo svou postel alespoň s jedním psem a 31 % alespoň s jednou kočkou. Z celkového počtu účastnic pak 57 % spalo v ložnici i se svým partnerem. Cílem studie bylo zjistit, jak kvalitní spánek ženy mají a jestli se cítí v bezpečí.

Po důkladné analýze dat vedoucí studie Christy L. Hoffmanová ve spolupráci se svým týmem zjistila, že lidští partneři a kočky působí na ženský spánek rušivě, zatímco psi se lépe přizpůsobují a své paničky obvykle příliš neruší - naopak přispívají ke kvalitě spánku, protože se přizpůsobují lidskému cyklu.

Ptáte se, jak je to možné? Podle doktorky Hoffmanové za to může fakt, že se ženy cítí v přítomnosti psa bezpečně a myslí si, že je v případě nebezpečí může včas varovat. Další možností je i to, že ženy, které mají psa, disponují pevnějším řádem, který přizpůsobují i svým čtyřnohým mazlíčkům (pravidelné ranní a večerní venčení atd.) a tudíž mají i zažitý spánkový cyklus.

„Výsledky studie jsou opravdu překvapivé. Mysleli jsme si, že ženy ohodnotí muže a psy podobně, ale pravdou je, že v otázce pohodlí a bezpečnosti vyhráli psi na plné čáře,“ hodnotí výsledky studie pro Huffington Post Christy L. Hoffmanová.