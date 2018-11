Novinky

„Při správném dýchání funguje dobře i posturální systém, který zajišťuje správné držení těla ve vzpřímené poloze, což umožňuje provádět následné cviky po technické stránce správně,” vysvětluje fitness trenér Vladimír Korbel z W. Spa & fitness, které se nachází v prostorech pražského hotelu InterContinental.

Pro začátečníky ve světě fitness doporučuje na začátek třikrát v týdnu začít lehčími cviky. Kromě pravidelného tréninku dýchání jsou vynikající statické cviky na zlepšení stability, posílení vnitřních svalů, a hlavně celkové zpevnění středu těla.

Dýchací cvičení

První cvik v přiloženém videu se zaměřuje na nácvik správného dýchání. Jedná se o velmi jednoduchý cvik, který můžete provádět i v posteli, a to klidně hned po ránu.

„Mnoho žen má tendenci dýchat do hrudníku, což je chyba. Při tomto cviku se musíme naučit dýchat do břicha. Je to důležité, protože jedině tak začnete používat brániční dýchání i v normálním životě,” radí trenér s tím, že než tento pohyb dechu zautomatizujete, měli byste ho opakovat i několikrát denně.

Následují dva statické cviky

Jakmile si budete jistí správným dýcháním, můžete vyzkoušet klasický plank neboli podporu na předloktích ležmo. Nezoufejte, když se po chvíli vaše tělo začne lehce třást. Děláte to správně, protože se zapojuje zmíněný posturální systém. Můžete začít na patnácti vteřinách a postupem času přidávat.

Dalším cvikem je pak statický dřep, který spočívá v tom, že se doma opřete o zeď nebo rám dveří a pomyslně si sednete.

„Hlídejte si správný postoj, a hlavně správné dýchání do bříška. Opět se neděste, když se vám po chvíli začnou klepat nohy. Hlavně správně dýchejte a uvidíte, že po nějaké době vydržíte déle,” dodává trenér.

Všechny cviky naleznete v přiloženém videu.