Uvědomte si dopad osamělosti

Myslíte si, že jsou pocity osamělosti normální a již delší dobu jim nevěnujete pozornost? Pak pozor. Podle kampaně z roku 2016 může být osamělost stejně škodlivá jako kouření 15 cigaret denně. Dále je tento stav spojen se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění, mrtvice a krevního tlaku, stejně jako demence. Přestaňte proto tuto záležitost zjednodušovat. Rozpoznání vlivu osamělosti na váš organismus může být prvním krokem k jejímu řešení.

Ujasněte si, proč se cítíte osamělí

Podle charitativní organizace Mindy, která se zabývá duševním zdravím, existují dva hlavní faktory, proč se cítíme osamělí. V prvním případě člověk nemá dostatečný společenský kontakt a v druhém, přestože je obklopen lidmi, cítí se být nepochopen a neposlouchán. Zkuste se zamyslet, jaký důvod máte vy. Ujasní vám to představu, jak na vašich pocitech osamělosti pracovat.

Mluvte s někým

Rozhovory s přáteli a rodinou se jeví jako to nejsnazší řešení. Pokud vám to ale z nějakého důvodu nevyhovuje, zkuste si najít novou zálibu, při které můžete narazit na nové lidi. Může to být nějaká dobrovolnická aktivita, knižní klub, kurzy cizího jazyka nebo třeba taneční lekce. Cokoli, co vás bude naplňovat a povede k novým sociálním interakcím a zážitkům.

Buďte online

Samozřejmě, že čas strávený online nemůže nahradit skutečné životní interakce, ale věřte, že i on dokáže divy. Podle serveru Guardian mohou různé komunikační portály pomoci zejména starším lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů již nedostanou tak často do společnosti. I oni by ale měli čas strávený na internetu prokládat návštěvami a běžnými setkáními, aby nedošlo k vymizení skutečného lidského kontaktu.

Změňte své myšlení

Studie ukazují, že změna myšlení může být základním kamenem při řešení osamělosti. Naučte se na věci dívat pozitivně nebo navštivte psychologa, který vám ukáže, jak se na věci dívat s větším odstupem. I jedno sezení dokáže člověka nastartovat tak, že změní celý svůj pohled na svět i sebe.

Naučte se být rádi sami

Příliš osamělosti škodí, ale pokud cítíte, že to není váš případ a spíše než s osamělostí se potýkáte s větším množstvím volného času, načte se ho užívat. Čas strávený o samotě může být stejně důležitý jako dobrý společenský život. Naučte se ho proto využít ve svůj prospěch a dělejte to, co vás opravdu baví. Vyhnete se tak pocitům osamělosti, navíc si vytvoříte přirozený balanc mezi časem stráveným s kamarády a o samotě.