„Některé ženy mohou při svých dnech nabrat i dvě a půl kila,“ říká gynekoložka Lauren Streicherová pro server Women´s health. To ale nemusí nutně znamenat žádnou katastrofu, často se totiž jedná jen o přebytečnou vodu, kterou tělo pozvolně samovolně vyloučí. Při menstruaci totiž vzrůstá hladina ženských hormonů estrogenu a progesteronu, které mají na svědomí nejen například zvýšenou citlivost ňader, ale také právě zadržování vody, které vede k nárůstu váhy. Jaké jsou další vlivy přibírání?

Nezvladatelné chutě

Vsadíme se, že s příchodem menstruace nejspíše nedostanete jen tak chuť na brokolici, zato ale vaše srdce touží po něčem pořádně sladkém nebo slaném. Naneštěstí právě tyto hříšné potraviny nejsou v tento čas tím pravým ořechovým.

Zapomeňte na čokoládu či mastné brambůrky a raději sáhněte po bílkovině, například v podobě řeckého jogurtu či netučného masa. Právě tyto potraviny vás zasytí, vyženou chutě, a navíc vám nepřičarují špíček na místech, kde o něj rozhodně nestojíte.

Nechce se vám sportovat

Cítíte se unavená, líná a příliš nafouknutá na to, abyste se z ničeho nic rozjela do vašeho jinak oblíbeného fitness centra? Chápeme vás, ale vezměte v úvahu to, že díky zvýšenému pocení dochází k odvodňování - navíc endorfiny, které tělo produkuje při cvičení, mohou pomoci od bolestivých příznaků menstruace.

Pokud ale cítíte, že si vaše tělo potřebuje odpočinout, netlačte na pilu a raději si dopřejte spánek nebo odpočinek podle vašeho gusta.

Dopujete se kofeinem

Sáhnout po kofeinovém nápoji je to nejjednodušší, co můžete udělat, pokud se cítíte unavená a bez energie. Zkuste se tomu ale během menstruace vyhnout, jinak si koledujete o nepříjemné nadýmání a křeče.

Kofein navíc, ačkoliv se jedná o přírodní diuretikum, může také přispět k nízkému stupni dehydratace. Pokud je tělo dehydratované, má tendenci zadržovat vodu, což opět vede k nárůstu váhy.