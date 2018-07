Do grilovací nádoby vložte pokrájené ředkvičky a nechte je 20 minut probublávat s máslem, vinným octem, proseccem a solí. Tímto způsobem můžete připravit i mladé kedlubny, které nechte vařit s vývarem nebo nějakým alkoholem. Ogrilovat si můžete i plněnou zeleninu, papriky nebo žampiony naplněné zeleninou, sýrem nebo sýrovou či masovou směsí. Stálicí jsou grilované lilky, které stačí propíchat vidličkou a péct přibližně 40 minut na grilu. Pak je rozpůlíte, vydlabete, v mixéru smícháte s trochou česneku a olivového oleje, případně přidáte sezamovou pastu Tahini a petrželku. Skvělou volbou je i chřest, a to jak zelený, který není nutné loupat, tak bílý. Dejte ho na gril v grilovací nádobě a přidejte máslo, sůl a pepř. Pokud jej chcete nechat zkaramelizovat, rozdělte ho na půl. Podobným způsobem lze připravit i růžičkovou kapustu, byť se nejedná o letní zeleninu. Kapustu rozpulte a posaďte ji řezem do máslové směsi (máslo, sůl a pepř) a nechte péct 5-10 minut, dokud růžičky hezky nezhnědnou. Poté je otočte, přiklopte a odsuňte z grilu. Dalším skvělým tipem je červená řepa, kterou stačí opláchnout, neloupat, zabalit ji do alobalu se lžičkou vinného octa nebo balzamika, solí a olivovým octem. Po 30-40 minutách na grilu řepu rozbalte, oloupejte, nakrájejte a podávejte s kozím sýrem nebo mozzarellou.