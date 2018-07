Postup: Do sklenice na whisky vložte led, zalijte do půlky borůvkovým džusem a dolijte vínem a perlivou vodou. Jako ozdobu dejte několik borůvek. Nádherná rubínová barva se mění směrem k okraji sklenky až do lososové růžové. Cabernet Sauvignon se velmi dobře spojil s tóny čerstvých kanadských borůvek a borůvkového džusu. Výsledkem je velmi osvěžující lehká chuť!