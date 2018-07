Linda Humlová, Novinky

Letní dovolená je, co se týče přibírání, stejně nebezpečná jako Vánoce. Cukroví jen nahradí vysokokalorické drinky, zmrzlina, ale i studené salátky, které mnohdy obsahují více kalorií, než byste možná čekali.

„Abychom zůstali v kondici i přes dobu letní dovolené, je důležité dodržovat dvě základní doporučení. Zaprvé vždy máte možnost vybírat si zdravější alternativu pokrmu, po kterém toužíte, a zadruhé nezáleží jen na potravinách, ale také na samotné přípravě,“ říká bariatrický chirurg Brian Quebbemann pro server Health. Na co si dát dále pozor, abychom nemuseli po dovolené odložit plavky již nadobro?

Strašák all inclusive

Ačkoli nechceme nijak znehodnocovat sílu vůle, každý by si měl sáhnout do svědomí, jestli dokáže odolat nástrahám stravování typu all inclusive. Můžete totiž dodržovat různé dietní plány, ale když uvidíte stůl plný vašich oblíbených dezertů, je jen malá šance, že odoláte.

Pokud víte, že se tento problém týká přesně vás, pak zvolte polopenzi, která vám nedá tolik prostoru k otevřenému hřešení. Na oběd pak zajděte do místní restaurace, kde si můžete dopřát odlehčený pokrm z lokálních zdravých surovin.

„V případě, že chcete mít svůj jídelníček co nejvíce pod kontrolou, zajděte si raději do restaurací. Zde si můžete vybrat pokrmy, které odpovídají vaší představě a nezamávají tolik s vaším režimem. Při vybírání se vyhýbejte bílému pečivu či přílohám plným sacharidů. Sahat byste měli naopak po čerstvých lokálních surovinách, a pokud jste u moře, dopřejte si ryby, mořské plody, libové maso a spoustu místní zeleniny,“ radí Martina Dvořáková, dietní koučka společnosti Ketodiet.

Svačinku sbalte do batohu

Rovněž se doporučuje s sebou nosit neustále drobné občerstvení, které zažene chuť na sladké. Vhodné jsou oříšky nebo proteinové tyčinky.

„O dovolené si chceme užívat a v záplavě nových zážitků už nevnímáme, že jsme si ke kávě dali kousek koláče, odpoledne zmrzlinu a večer alkoholické drinky. Z jedné nevinné sladkosti se rázem stane série dietních prohřešků, které jen občas proložíme zdravým jídlem,“ varuje Dvořáková.

Dávejte si pozor na alkohol i večerní zobání



Pokud se již nemůžete dočkat plážových koktejlů a nocí strávených nad lahvinkou vašeho oblíbeného destilátu, je na čase zpozornět. Právě alkohol je často hlavní viník nechtěného přibírání. Nejhorší jsou míchané koktejly, které jsou plné vysokokalorických destilátů, sirupů a džusů, které obsahují mnoho cukru.

„Vyměňte proto koktejly raději za pivo či ještě lépe víno,“ radí pro Daily Mail výživová poradkyně Colette Kellyová.

Večerní posezení u oblíbeného drinku navíc přímo vybízí k otevření sáčků se solenými tyčinkami nebo smaženými brambůrky, které nutí načínat další a další balení. Jestli potřebujete večer něco tzv. uzobávat, vynechte tradiční slané pochutiny a nahraďte je nakrájenou zeleninou a tvarohovými nebo zeleninovými dipy. Zdravou variantou může být i tvrdý sýr nebo sušené maso a proteinové chipsy, které nahradí ty běžné.

Moře, bazén i procházky

Pokud si na dovolené pod pojmem pohyb představujete pouze přesun od bazénu k moři, možná vás překvapí argument, že i drobné cvičení prospěje vašemu zdraví a pomůže rozhýbat metabolismus.

Možností, jak si na dovolené zasportovat, je přitom celá řada a nebojte se, existují i takové, při kterých z vás nebude stříkat pot do všech stran. Pokud vás to netáhne do hotelového fitness centra, dopřejte svému tělu alespoň krátké plavání v bazénu či v moři.

Další alternativou jsou také procházky v místní přírodě či například do blízkého městečka. Odvážnější si pak mohou udělat výlet a vyšlápnout si libovolný kopec s vyhlídkou do okolní krajiny.

Zdravotní a fitness instruktorka Louise Hurleyová dále pro Daily Mail dodává, že i snadný pohyb v podobě půlhodinové procházky podél pláže dokáže divy a může udržet úroveň vašeho metabolismu daleko vyšší.