Václav Pergl, Právo

Prudké sluneční záření patří mezi nejčastější vlivy, které na dovolené negativně působí na zrak. Je proto vhodné chránit si oči slunečními brýlemi s kvalitním UV filtrem. Důležité je před slunečními paprsky důsledně chránit také dětský zrak.

Záněty i šedý zákal

„Standardní UV filtr, který se dává do všech slunečních brýlí, má hodnotu 400. Ta je plně dostačující pro ochranu očí jak v Česku, tak i u moře. Obzvláště dětské oči by měly být u moře nebo ve vysokých horách chráněny proti UV záření. Pokud si dospělý člověk nevezme sluneční brýle, není to tak nebezpečné, jako když si je nevezme dítě,“ řekl optometrista Karel Liška.

Sluneční paprsky mohou způsobit nejen bolestivé záněty, ale i šedý zákal, který je možné vyléčit jen operací.

„Pokud jsou oči dlouhodobě vystaveny UV záření, může být poškozován povrch spojivky a rohovky. To může vést ke vzniku zánětu rohovky nebo spojivky, který se projevuje velmi často řezáním, pálením a zarudnutím oka a víček,“ varoval Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Tyto stavy jsou velmi nepříjemné, bolestivé a obtěžující, i když většinou nezanechávají trvalé následky a lze je léčit očními kapkami a mastmi.

I mořská voda dráždí oči

Větší problém může nastat u alergiků, kdy záněty mohou přejít do chronické podoby.

„Dlouhodobý pobyt na prudkém slunci může způsobit i vznik šedého zákalu a výjimečně při pohledu přímo do slunce i nevratné poškození sítnice. Proto se nikdy nedívejte přímo do slunce. Není to jen nepříjemné, ale i nebezpečné,“ varoval Pavel Stodůlka.

Slunce ale není jediným nebezpečím pro oči. Poškodit zrak může i slaná voda, písek nebo vítr. „Rovněž slaná mořská voda oči dráždí a způsobuje štípání, pálení a řezání očí. To samé platí i o prudším větru nebo zrnkách písku, která se během pobytu na pláži mohou do očí velmi snadno dostat. Působením větru či slané vody může dojít ke vzniku zánětu spojivek, který je nutné vždy zaléčit příslušnými kapkami,“ upozornil Stodůlka.

Chlór a sinice

Ani české vody ale nejsou pro lidský zrak zcela bezpečné. „V tuzemských koupalištích se nachází velmi často větší množství chlóru, který působí negativně na povrch lidského oka. Často dochází ke štípání, pálení, řezání a zarudnutí oka. Tyto potíže mohou přerůst v zánět spojivek,“ vysvětluje Stodůlka.

V rybnících, kde je přírodní, a tudíž neudržovaná voda, je vhodné prostředí pro přežívání bakterií a virů, nejčastěji se tam ve větším množství pomnoží sinice.

„Ty mohou vyvolat záněty spojivek až rohovky, vedoucí k vážnému ohrožení zraku. Proto je dobré chránit si zrak například plaveckými nebo potápěčskými brýlemi,“ uzavřel odborník.