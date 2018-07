Postup: Vodu s cukrem převaříme, do vroucího rozvaru přidáme stonky bazalky a necháme vychladnout. Stonky vyndáme, výluh nalijeme do mixéru spolu s otrhanými lístky bazalky a citrónovou šťávou. Rozmixujeme a přendáme do výrobníku zmrzliny. Sorbet lze připravit i bez výrobníku zmrzliny: tekutinu nalijeme do nádoby s víkem, necháme ji zmrznout v mrazáku a poté rozmixujeme v mixéru. Při podávání sorbet zalijeme šumivým vínem.