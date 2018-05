Vendula Presserová, Právo

Tymián (Thymus vulgaris) je malý aromatický keřík, který v optimálních podmínkách zůstává stále zelený. Daří se mu především ve Středomoří, u nás je na něj poněkud chladno a ne vždy na záhonu nebo v truhlíku přežije zimu.

Vůně a chuť tymiánu jsou typické pro Provence, tato oblíbená bylinka se ale využívá v kuchyních celé Evropy i mimo ni, najdeme ji například v mexické kuchyni.

Aromatické vlastnosti různých odrůd se liší obsahem thymolu v silicích. Vyšlechtěné kultivary se dají počítat na stovky. Za pozornost stojí zejména citrónový tymián, který se od ostatních odlišuje mimořádně příjemnou citrusovou vůní.

Tymiánové zdraví

Jako první stojí za to jmenovat antiseptické účinky. Odvar z tymiánu dezinfikuje ústní dutinu a hojí různá poranění, afty, dásně i zubní váčky. Je zajímavé, že například v Ázerbájdžánu se běžně pije černý čaj s pár lístečky této bylinky, které mu dodají sotva postřehnutelnou příjemnou vůni. Všimněte si, že se často používá do ústních vod a zubních past, kde jeho silice, třísloviny a hořčiny přispívají ke zdraví zubů.

V kuchyni sehrává dvojí roli. Do masových jídel se nepřidává jenom pro zlepšení chuti, zároveň dokáže zlepšit trávení masa. Podporuje také tvorbu žluči a mimoto napomáhá odkašlávání.

Tymiánový čaj působí velmi příznivě na průdušky. Čaj se z tymiánu nevaří, jen se spařuje. Jedna lžíce řezané nati se přelije půl litrem horké vody a nechá louhovat 10 minut.

Pokud necháte nať louhovat déle, vyloučí se z ní i třísloviny. Tekutina je pak vhodnější k vnějšímu použití, například k ošetření bércových vředů, proleženin, akné, hnisavých ran, bakteriálních a mykotických onemocnění pokožky nebo i sliznic, ke kloktání, omývání hemoroidů a ke koupelím.

Pečeně s tymiánem

Tato bylinka funguje jako vynikající koření do omáček, také ji můžeme použít jako přísadu do krémových polévek, zeleninových salátů, k pečeným bramborám, do houbových směsí, do chlebového těsta i na pizzu, do nádivek i domácích uzenin.

Báječně chutná tymiánové máslo s česnekem. Samostatnou kapitolu tvoří masa. Tymián se hodí jak k červeným, tak k bílým masům včetně ryb a veškeré drůbeže.

Maso do něj můžeme naložit před grilováním, péci ho s tymiánem, dusit na víně. Jenom to nesmíme přehnat, přece jen jde o silně aromatickou bylinku, která dokáže přehlušit všechny ostatní chutě.

Recepty s tymiánem



Recepty s tymiánem pro vás připravil šéfkuchař restaurace Mlýn v Dolních Bojanovicích Lukáš Štohl.

Tymiánový chléb FOTO: František Petrák, Právo Suroviny: 750 g hl. mouky, 250 g žitné mouky, kostka droždí, 500 ml vody, 1 lžíce soli, 1 lžíce kmínu, 1 lžíce čerstvých tymiánových lístků nebo 1/2 lžičky sušeného tymiánu, šálek nasekaných sušených rajčat v oleji, 2 lžíce octa, 3 lžíce mléka, 1 lžíce cukru, hrst slunečnicových semínek

Postup: Z cukru, mléka a lžíce hl. mouky připravíme kvásek. Vlažnou vodu smícháme s octem. Mouky prosejeme do mísy robotu a smícháme je se solí, tymiánem, kmínem a semínky. K sypkým složkám přilijeme vodu, přidáme rajčata a kvásek a uhněteme vláčné těsto. Mísu přikryjeme papírem na pečení a poté utěrkou a necháme hodinu v teple kynout. Z těsta vytvarujeme dva bochníky, položíme je na plech vyložený pečicím papírem, přikryjeme a necháme kynout dalších třicet minut. Mezitím vyhřejeme troubu na 240 °C. Bochníky potřeme vodou s octem (lžíce octa do sklenice vlažné vody) a dáme je na deset minut zprudka zapéct. Poté chleby znovu potřeme, snížíme teplotu na 170 °C a pečeme ještě asi 45 minut.

Rajská polévka s tymiánem

FOTO: František Petrák, Právo Suroviny: 400 mililitrů pyré z rajských jablek, 5 červených paprik, 2 cibule, 2 stroužky česneku, litr zeleninového vývaru, olivový olej, mletý pepř, špetka sušeného tymiánu, špetka mleté skořice, větvička rozmarýnu nebo snítka bazalky, lžička cukru, 4 lžíce kysané smetany

Postup: Cibuli i česnek nasekáme na malé kousky a orestujeme na olivovém oleji. Po chvilce k nim přihodíme najemno nakrájené papriky. Zhruba po třech minutách přiklopíme pokličkou a dusíme doměkka. Paprikový základ podlijeme polovinou vývaru a povaříme, rozmixujeme (ideálně rovnou v hrnci tyčovým mixérem), přidáme zbylé přísady kromě rozmarýnu a smetany a opět povaříme. Těsně před servírováním přidáme do každé porce již nalité na talíř lžíci smetany a ozdobíme ji snítkou rozmarýnu či bazalkou.

Cuketový koláč s tymiánem a kozím sýrem FOTO: František Petrák, Právo Suroviny: 140 g hladké mouky + na poprášení, 140 g vychlazeného másla, sůl a čerstvě mletý pepř, 1/2 lžičky bílého vinného octa, 700 g drobných cuket, 2 lžíce panenského olivového oleje, 200 g měkkého kozího sýra nebo pevnějšího kozího žervé, 1 lžička nasekaných lístků citrónového tymiánu

Postup: V robotu zpracujeme mouku, máslo a 3/4 lžičky soli, aby z másla vznikly kousky o velikosti drobného hrášku. Přidáme ocet a 4 lžíce studené vody. Pulzy mixéru zpracujeme těsto tak, aby začalo držet pohromadě, ne víc. Z těsta vytvarujeme kulatou placku silnou asi 2,5 cm, zabalíme ji do potravinářské fólie a dáme na 30 minut chladit. Pak ji na dobře pomoučené ploše rozválíme na průměr asi 28 cm a tloušťku něco málo přes půl centimetru. Placku položíme na plech, zakryjeme ji fólií a dáme znovu na 30 minut chladit. Mezitím očistíme cukety a nakrájíme je na 3 mm silná kolečka. V cedníku je promícháme se dvěma lžičkami soli a necháme 30 minut vykapávat. Pak z nich vymačkáme tekutinu rukama a dáme je do misky. Mřížku vložíme do středu trouby, troubu rozehřejeme na 200 °C. Cukety promícháme se lžící olivového oleje a opepříme. Kozí sýr smícháme s tymiánem a potřeme jím vychlazené těsto - okraj necháme volný. Navrch vyskládáme plátky cuket (překrýváme je přes sebe - počítejme s tím, že se při pečení smrsknou). Pokropíme zbylým olivovým olejem a pečeme, až cuketa získá zlatohnědé skvrnky - asi 40-50 minut.

Kotlety na tymiánu

FOTO: František Petrák, Právo Suroviny: 4 kotlety bez kosti, sklenice směsi Pod masíčko Hamé, 2 velké cibule, 200 g goudy, olivový olej, několik snítek tymiánu, 4 stroužky česneku, sůl, pepř, feferonky

Postup: Cibuli nakrájíme na kolečka a orestujeme ji dosklovata. Přidáme směs Pod masíčko, feferonky, tymián a prolisovaný česnek. Ohříváme, až je směs vroucí. Kotlety osolíme, opepříme a zprudka orestujeme dozlatova na oleji na druhé pánvi z obou stran. Troubu necháme rozehřát na vysokou teplotu (gril). Do zapékací mísy přendáme směs Pod masíčko s cibulí. Na ni položíme orestované kotlety a zasypeme je nastrouhaným sýrem. Zapékací mísu s připravenými kotletami vložíme pod gril a necháme vše zapékat, až se sýr rozpustí a začne zlátnout. K těmto kotletám chutná prakticky každá příloha – rýže, těstoviny, brambory i hranolky nebo pečivo.

Další tipy redakce – Treska na tymiánu

Porce ryby osolíme a posypeme lístečky čerstvého nebo sušeného tymiánu, nejlépe citrónového. Zprudka je opečeme z obou stran na směsi olivového oleje a másla. Poté tresku vyjmeme z pánve a pokapeme citrónem. Do výpeku přidáme směs cibule, oloupaných nakrájených rajčat, oliv a česneku.

Vše osolíme a orestujeme. Nakonec do směsi vrátíme rybu a společně ještě prohřejeme. Dochutíme citrónovou šťávou a podáváme s rýží nebo těstovinami.

Žampiónový krém s tymiánem

Na oleji orestujeme cibuli. Když začne chytat barvu, přidáme nakrájené žampióny, tymián, sůl, pepř a vše ještě chvíli restujeme. Poté podlijeme základ sklenkou bílého vína a doplníme vývarem.

Vaříme asi deset minut, nakonec přidáme kelímek sladké smetany, nastrouhaný muškátový oříšek a polévku rozmixujeme do hladkého krému. Podáváme s krutóny.