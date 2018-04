Postup: Líčka osolíme, opepříme a orestujeme na oleji v hluboké pánvi ze všech stran (u pomalého hrnce typu Saute restujeme přímo v jeho vnitřní nádobě na sporáku). Vyndáme je a odložíme. Slaninu nakrájíme na kostičky a vhodíme je do výpeku. Přimícháme nakrájenou cibuli, kořenovou zeleninu, med a nožičky žampionů. Restujeme, až zelenina zezlátne. Přidáme rajčatové pyré, dobře promícháme a základ zalijeme vínem. Necháme přejít varem, pak vše přendáme do nádoby pomalého hrnce, přilijeme horký vývar a do tekutiny vložíme orestované maso. Osolíme a přidáme koření (nejlépe v čajítku nebo si uděláme bouquet garni – koření zabalíme do pórkového listu a převážeme provázkem). Vše dusíme v pomalém hrnci na nižším stupni 7 hodin nebo na vyšším stupni 5 hodin. Maso a část zeleniny vyndáme z omáčky. Zbytek rozmixujeme. Je­-li omáčka moc řídká, necháme ji ještě zredukovat. Plátky žampionů a nakrájený řapíkatý celer zprudka, rychle orestujeme na másle a vložíme do omáčky spolu s masem a odebranou částí zeleniny. Prohřejeme a podáváme s bramborovou kaší, bagetou nebo s opečenými toasty.