Ženy a rakovina prsu



Rakovinou prsu onemocní každým rokem přes sedm tisíc žen. Přestože se odborníci snaží nabádat ženy k prevenci, stále chodí k lékařům mnoho žen pozdě, a tedy ve stádiu, když už je naděje na vyléčení minimální. Podle statistik každoročně na toto onemocnění umírá kolem dvou tisíc žen.

„Je to způsobeno hlavně tím, že se ženy zdráhají dodržovat rytmus preventivních prohlídek,“ vysvětluje MUDr. Vít Ulrych z onkologického centra Multiscan v Pardubicích. Ženy totiž mají často pocit, že se jich onemocnění nemůže týkat, anebo se bojí, že nějaký nález ultrazvuk či mamograf skutečně odhalí.

Přitom právě tyto přístroje dokážou odhalit již drobné nálezy, které jsou ještě dobře léčitelné. „Léčba malých, pohmatem nerozeznatelných bulek v prsu bývá velmi účinná, pravděpodobnost vyléčení je vysoká i díky tomu, že dnešní metody léčby jsou moderní a šetrné,“ upozorňuje Ulrych.

Řada žen ale přichází k lékaři pozdě, a tedy v okamžiku, kdy je stadium nemoci tak vysoké, že léčba nesnese odklad. „Mnohdy je to bulka v prsu nebo v podpaží, měnící se tvar bradavky či vtažení kůže a utvoření důlku na prsu při pohybu, co ženy zalarmuje a vyhledají pomoc,“ upozorňuje Ulrych.

V tu chvíli se pro každou pacientku hledá nejlepší řešení a kombinace léčby šité na míru podle stádia a typu nádorového onemocnění. Možností je většinou operace, někdy chemoterapie, hormonoterapie, radioterapie, ve vybraných případech biologická léčba. I když žádná z těchto metod není nová, lékaři se je snaží modernizovat, aby byly co nejvíc efektivní a šetrné.

„Například před samotným ozařováním levého prsu učíme pacientky velmi hluboce se nadechnout. To kvůli tomu, abychom oddálili nádor od srdce a záření jej nemohlo zasáhnout. Předcházíme tak vedlejším nežádoucím dopadům ozařování,“ dodává odborník.

Rodinná zátěž



Ženy, jež mají s diagnózou rakoviny prsu zkušenosti z rodiny, by měly být obzvláště pozorné. Pokud tímto onemocněním onemocněla matka, babička či sestra, a to především před 50. rokem věku, je namístě i genetické vyšetření a využití veškerých preventivních prostředků. Tedy podstupovat jak pravidelné prohlídky u lékaře, tak i specializovaná vyšetření, jako je ultrazvuk či posléze mamograf.

Nicméně ve střehu by měla být každá žena. Onemocnění totiž postihuje z více než 90 procent pacientky, u kterých není příčinou genetická zátěž. Častější je toto onemocnění u starších žen, ale jsou zaznamenány i případy velmi mladých pacientek. Až pětina případů se týká žen pod 50 let věku.

Stejná pravidla prevence platí pro muže v případě rakoviny prostaty

Rakovina prostaty patří mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů, ročně si tuto diagnózu vyslechne kolem sedm tisíc mužů. Pravděpodobnost výskytu onemocnění se zvyšuje s věkem, ale nevyhýbá se ani mladším mužům.

Příznaky, které přivedou pacienty k lékaři:

Časté, přerušované či bolestivé močení

Krev v moči

Nenadálé potíže s erekcí



Více než 60 procent onemocnění se projeví po 65. roce věku. Nicméně přes 30 procent se týká mužů mladších. Výjimkou nejsou ani případy onemocnění u mužů mladších 40 let.

Muže často odrazují způsoby preventivních vyšetření

Prvotní vyšetření, s jehož pomocí lékaři zjišťují rakovinu prostaty, bývá překvapivě jednoduché, ale ne úplně příjemné. Prostata je orgán velikosti vlašského ořechu, který se nachází pod močovým měchýřem a obklopuje močovou trubici. Lékař ji vyšetří tak, že si navlékne gumovou rukavici a prohmatá ji přes konečník pacienta. Pokud zjistí něco atypického, navrhne mu další postup.

Současně s tímto prvním krokem udělá i druhý krok. Odebere klientovi vzorek krve a v něm vyšetří hladinu PSA, tedy prostatického specifického antigenu. Když je vyšší, než by měla být, signalizuje také zvýšené riziko rakoviny prostaty. Oba tyto signály však neznamenají, že pacient rakovinu má. Znamenají jenom to, že jsou nutná další vyšetření, která zmíněné riziko vyvrátí, nebo potvrdí.

Mezi nejnovější postupy patří tzv. fúzní biopsie, kterou hradí všechny zdravotní pojišťovny. „Pacient nejprve absolvuje vyšetření na magnetické rezonanci. Radiolog z něj pořídí snímek určitých parametrů. Pokud zachytí nádor, vyhodnotí jeho riziko na pětistupňové škále. Vše dělá podle určitého protokolu,” vysvětluje MUDr. Otakar Čapoun z Urologické kliniky VFN v Praze.

Urolog pak pacienta vyšetří znovu, tentokrát na špičkovém ultrazvuku. Ten dokáže zkombinovat obrazy z rezonance a ze sonografie. Díky grafickému procesoru zachytí i drobná ložiska nádoru. Unikátní sonda navíc umožňuje snímat prostatu ve třech rovinách, takže lékař získá přesnou informaci o poloze karcinomu a jeho rozsahu.

A právě tyto technické vymoženosti ho pak dovolí vyšetřujícímu přesně zacílit a udělat biopsii rovnou z nádoru, aniž by lékaři zatěžovali pacienta víc, než je nutné. Ten zjistí v co nejkratším možném čase, na čem je, a ví to obvykle velice přesně. Na základě tohoto vyšetření pak lékař doporučí nejvhodnější léčbu, ať už pomocí nejmodernější radioterapie, či protonové léčby.