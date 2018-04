lin, Novinky

Začít den cvičením má mnoho výhod. Pomůže vám s odbouráváním tuků, sníží krevní tlak, ale i chuť na sladká a vysoce kalorická jídla, zlepší spánek a urychlí usínání. Jediná otázka zní - jak se opravdu dokopat k tomu, abyste vážně vstali a začali cvičit? Vše závisí na tom, jak se připravíte den předem.

1. Přichystejte si oblečení

„Pokud si chcete ráno co nejvíce usnadnit, jděte na to mazaně a běžte spát v pohodlném oblečení na cvičení. Pak už si stačí jen ráno vyčistit zuby, nasednout do auta a máte vyhráno,” říká trenér celebrit Ron Everline pro Huffington Post.

V případě, že vám tento způsob nebude vyhovovat, přichystejte si alespoň den předem kompletně připravenou tašku na cvičení, kterou si rovnou dejte na chodbu. Na sebe si pak oblečte něco pohodlného, v čem se budete po ránu cítit dobře.

2. Neposouvejte budík

Odkládání zvonění budíku by mělo být zakázané, a to platí zejména v případě, že se chystáte jít cvičit. Pokud totiž budík posunete, tak se opozdíte, a ještě k tomu se vám bude vstávat daleko hůře.

I proto se jistěte, že leží váš budík daleko od postele a k jeho vypnutí bude za potřebí vstát a ujít pár kroků. Díky tomuto jednoduchému tipu budete nuceni začít fungovat a návrat do peřin už pro vás nebude tak lákavý.

3. Večeři volte chytře



„Vyhněte se těžkým jídlům a večeřím v pozdních hodinách,“ uvedl chirurg David Greuner rovněž pro Huffington Post. Trávení těžkých jídel trvá obvykle šest až osm hodin, a proto je možné, že byste pro kratším spánku měli ještě ráno plné břicho a byli byste unavení.

Vyzkoušejte snadno stravitelná jídla, jako je rýže, vařená zelenina nebo netučné maso. Uvidíte, že se ráno budete cítit lehčí a svěží.

4. Dobijte si telefon



Není nic horšího, než když přijdete do posilovny a zjistíte, že máte vybitý mobil nebo bezdrátová sluchátka. Ujistěte se, že máte veškerou nezbytnou elektroniku v provozuschopném stavu již den předem. Uvidíte, že s tou správnou motivující hudbou vám půjde běh i posilování o to lépe.

5. Nezapomeňte na spánek

Spánek je důležitý faktor, který ovlivňuje, jak se celý den cítíte a jakou máte náladu. Zkuste každý den chodit spát ve stejný čas, to samé platí i při vstávání. Uvidíte, že až se organismus přizpůsobí tomuto režimu, budete všechno, včetně cvičení, zvládat o poznání lépe.

6. Zarezervujte si lekci

Zarezervujte a zaplaťte si lekci dopředu, abyste se skutečně odhodlali tam přijít. Když už totiž neseberete motivaci, tak vás alespoň bude strašit vidina promarněných peněz.

7. Vezměte s sebou posilu

Ve dvou se to lépe táhne a ve sportu to není jinak. Přimějte svou kamarádku nebo kamaráda, aby s vámi chodili pravidelně cvičit. Uvidíte, že vás to bude bavit daleko víc, zároveň pro vás bude daleko těžší cvičení zrušit.