Tomasz Komenda (42) je muž, o kterém mluví celé Polsko. Městský soud ve Vratislavi ho ve čtvrtek poté, co strávil 18 let v nejpřísnějším vězení, propustil ve zrychleném řízení na svobodu. Polská justice ho v minulosti obvinila a odsoudila na 25 let vězení za znásilnění a brutální vraždu patnáctileté Malgorzaty K. Činu se ale nedopustil. Celý článek Polák strávil 18 let ve vězení za vraždu nezletilé, byl nevinný»