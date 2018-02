Jedním z lékařů, kteří se je snaží léčit, nebo alespoň zmírnit, je MUDr. David Frej. Pracoval řadu let jako internista, dnes se zabývá holistickou medicínou. Ta neléčí jenom samotnou nemoc, ale celého člověka. Všímá si také emocí a snaží se respektovat i jeho individuální zvláštnosti.

Doktor Frej se při svých postupech zaměřuje na to, aby se nemocní uzdravili vlastními silami. Při léčbě se v nich snaží aktivovat mechanismy, které vedou k uzdravení sebe sama.

Vysvětluje například pacientům, proč je pro ně zásadní, aby zlepšili svou životosprávu. Tedy změnili jídelníček, dostatečně spali a odpočívali, naučili se správně dýchat a relaxovat, věnovali se aktivnímu pohybu atd.

I když nepopírá účinnost moderních léků a to, že v akutních stadiích často představují velmi vítanou pomoc, při léčení chronických nemocí nejraději sahá k bylinám nebo ke koření.

Zánět doprovází kornatění tepen, artrózu a spoustu dalších chorob



Signálem skrytého chronického zánětu může být podle MUDr. Freje řada hodnot zjištěných při vyšetření krve: zvýšená hladina C-reaktivního proteinu, zvýšená sedimentace, krevní cukr, homocystein, interleukin 6, feritin nebo nedostatek vitamínu D.

„Často se ale stává, že různá vyšetření neodhalí žádné objektivní příčiny pacientových obtíží, ale on je subjektivně pociťuje a komplikují mu život,“ říká MUDr. Frej. Proto se svými klienty vyplňuje dotazník, který je další pomůckou, jak zachytit signály skrytého zánětu. Najdete ho i v knize Zánět, skrytý zabiják, která se stala bestsellerem.

Jaké choroby zánět často provází? Je jich spousta. Počínaje kornatěním cév, cukrovkou, obezitou nebo artrózou až po alergie, autoimunní nemoci nebo rakovinu.

Většině pacientů, kteří za ním přicházejí, klasická medicína nepomohla. V posledních letech přibývá také lidí, kteří nechtějí řešit své zdravotní potíže pouze tím, že budou do konce svého života polykat léky. Nebo hůř zvládají jejich vedlejší účinky.

Rozluštěná záhada štítné žlázy



Majitelka galerie (49 let) přišla za MUDr. Frejem proto, že se cítila neustále unavená. V posledních letech přibrala a nedokázala nadbytečná kila shodit, i když se snažila zhubnout. Lékař ji nechal vyplnit vstupní dotazník a pak s ní probíral její zdravotní stav. Trpěla i mírnými otoky nohou a často se u ní střídala zácpa s průjmem. Trápily ji rovněž zažívací problémy, občas se u ní objevily ekzémy na kůži nebo bolesti hlavy. A potíže měla také se spaním.

Doktor Frej se zajímal o to, jestli byla na vyšetření štítné žlázy. Žena mu řekla, že jí praktický lékař nechal vyšetřit hladinu TSH, tedy hormonu, který stimuluje činnost štítné žlázy. Test ale žádné problémy nezjistil.

„Problém je, že pokud lékař udělá jen tento test, zachytí pouze 40 % případů, kdy štítná žláza špatně funguje,“ vysvětluje doktor Frej. „Proto jsem ji poslal na podrobnější vyšetření. To potvrdilo sníženou funkci této žlázy. Někdy se ale stává, že ani její podrobnější vyšetření nic nezjistí. Pacient však zjevně trpí příznaky, které signalizují problémy s jejím fungováním. V tomto případě jde obvykle o funkční poruchu, kdy je narušena funkce orgánu, ale ještě ne jeho stav. I v takovém případě mu nabídnu, jestli nechce vyzkoušet změnu své životosprávy, protože většinu svých nemocí si způsobíme svým nerozumným způsobem života.“

Nenápadný příval sacharidů



Jedno z dalších jednoduchých vyšetření ukázalo, že žena trpí nedostatkem vitamínu D. MUDr. Frej ji požádal, aby si přesně zapisovala, co jí. A jídelníček mu pak přinesla. Na první pohled vypadal docela zdravě. Ke snídaní müsli, přes den ovoce a celozrnné pečivo se sýrem, k obědu těstoviny, pravidelně také přílohy typu rýže, vařených brambor a občas i pár milovaných knedlíků. Jenže prakticky všechny tyto potraviny obsahují sacharidy a velké množství cukrů. Ty v jídelníčku převažovaly. Hodně v něm bylo také potravin z bílé mouky, tedy pšenice.

„Na souvislost mezi přílišnou konzumací pšenice a zhoršenou funkcí štítné žlázy ukazuje řada studií,“ upozorňuje MUDr. Frej.

Proto ženě doporučil, aby dva měsíce nejedla žádné potraviny z pšenice, a to ani ty celozrnné. Úplně vyloučit měla i mléko a mléčné výrobky. A také kvašené výrobky, jako je kyselé zelí nebo kysané okurky, po kterých se nadýmala. „Lidem, kteří konzumují příliš mnoho sacharidů, se v tenkém střevě snadno přemnoží určité nežádoucí bakterie, které tam nemají co dělat,“ vysvětluje doktor. „A to bývá příčinou jejich problémů se zažíváním a vylučováním. Navíc špatné stravování podporuje i skrytý chronický zánět.“

Bolesti hlavy vyvolával banán



Po dvou měsících pak zkusili některé vyřazené potraviny do jídelníčku postupně vracet zpátky, aby viděli, jak na ně bude organismus reagovat. Když se objeví zažívací problémy, kožní reakce, bolesti hlavy nebo jiné z minulých potíží, bývá to signál, že ona potravina je jednou z těch, které vyvolávají problémy. U ženy to skutečně byly výrobky z pšenice. A paradoxně také banán. Způsoboval její bolesti hlavy. Ovšem ne hned, ale až za 3-5 dní. Proto ji nenapadlo, že by za ně mohl on.

Jeden den v týdnu si dopřávala odlehčený den, kdy jedla vývary a pila různé zeleninové šťávy nebo smoothie. Dostala také byliny, které podporují správnou střevní mikroflóru a zlepšují trávení i vylučování. Zároveň začala používat různá koření, jako je kurkuma, zázvor, rozmarýn nebo oregano. Ty mají výrazné antioxidační vlastnosti a působí proti chronickému zánětu. Jedla více tučných mořských ryb kvůli vitamínu D, který užívala i v kapkách, a kvůli zdravým tukům (omega3 NMK). I ty snižují sklon k zánětům.

Správné dýchání jako lék



Lékař ženu také naučil dechové a relaxační techniky, které jí pomáhaly mnohem lépe zvládat stresy v podnikání. Protože se zklidnila, začala lépe a dostatečně spát, i když k lepšímu spaní zřejmě přispěl i dostatek vitamínů.

Během tří měsíců se cítila výrazně méně unavená. Problémy se štítnou žlázou začaly, k jejímu překvapení, ustupovat. Podobně jako potíže s trávením a se zácpami, které se střídaly s průjmy. Za necelý rok se cítila výborně. Její zdravotní trable měly sklon se vracet jenom tehdy, když si nabrala moc práce a delší dobu hřešila proti zdravé životosprávě.

Jak ho poznáte

MUDr. David Frej uvádí v knize Stravou proti zánětu řadu příznaků, kterými se chronický zánět projevuje.

Tyto příznaky se u pacienta mohou vyskytovat v různé intenzitě a kombinacích: