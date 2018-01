Podle nezávislých studií představuje klasické ruční psaní velmi důležitou složku správného rozvoje mozku. Při psaní se aktivují důležitá centra v mozku, která koordinují další části těla. Jedná se o poměrně náročnou činnost, která rozvíjí samotnou mozkovou činnost. Čím více tedy budete psát, tím víc bude váš mozek trénovaný.

Při psaní se navíc zapojuje až 500 svalů, které spolu musí spolupracovat. Dochází tak k rozvoji grafomotorických funkcí, což je naprosto klíčové pro zdravý vývoj mozku, a to nejen u dětí.

Psaní také vede ke zvyšování nervové aktivity. Podle nejnovějších studií je u těch, kteří píší rukou, mnohem silnější nervová aktivita než u těch, kteří před sebou mají vytištěný text. To vede k většímu zapojení mozku, lepšímu soustředění, zapamatování, zkrátka k opravdové koncentraci.

„Až budete příště na důležité schůzce, schovejte notebook a pište si poznámky rukou. Budete překvapeni, o kolik víc si toho zapamatujete,” upozorňuje Michal Vacík, zakladatel společnosti PenShop.

Což potvrzuje i zjištění amerických vědců, kteří sledovali vysokoškolské studenty, jak moc si pamatují zapsaný text během vyučování. „Došli jsme k závěru, že studenti píšící na klávesnici mají výrazně menší šanci, že si zapsaný text zapamatují než ti, co si poznámky píší ručně,” vysvětluje pro The New York Times vedoucí studie Dr. Laura Dinekartová.

Kreativita a lepší čtení



Ručním psaním lépe a rychleji vyjádříme také naše myšlenky, a to dokonce rychleji než na klávesnici. Je dokázáno, že při psaní slohových prací a esejí je pisatel nápaditější. Pohyby prstů při klasickém psaní totiž aktivují mozkové oblasti spojené s myšlením, vyjadřováním a krátkodobou pamětí.

Podle dalších studií, zveřejněných v odborném magazínu Journal of Early Childhood Graderacy, ruční psaní také spojuje vizuální a jazykové schopnosti, čímž podporuje kognitivní funkce mozku a zlepšuje čtení a porozumění textu.