Dělená, keto, barevná, ananasová, zónová a asi tisíc dalších diet mají jedno společné. Jejich dodržování je stresující, omezující, vyčerpávající, prostě po pár dnech, proč nenazvat věci pravým jménem, hnusné. Řekněte si dost!

Nenavádíme tím k nezměrné konzumaci sladkostí ani špeku. Jen chceme upozornit na několik faktů. Proč tedy spálit všechny dietní poučky a zakousnout se s chutí do krajíce chleba? Samozřejmě celozrnného…

Budete mít delší život



Světe, div se – je to tak! (A o tom, že váš život bude, bez věčného hladovění, také šťastnější, se není potřeba zmiňovat.) Vědci z Dánska provedli dlouhodobou studii, ze které chtěli určit ideální index hmotnosti BMI. Z výsledků byli ohromeni. Patnáct let trvající sledování několika tisíců Dánů spolehlivě dokázalo, že ti s nadváhou neumírají dřív, než ti štíhlí. Spokojení tlouštíci si naopak žili o kapánek déle.

Tvrzení, že obezita vede k vyššímu riziku civilizačních chorob, se v této studii nepodařilo potvrdit – zdravotní stav obou skupin byl srovnatelný. Neznamená to samozřejmě, že odteď se budeme cpát vším, co najdeme v blízké cukrárně! (Škoda…) Jen se s klidem můžeme oprostit od iracionálního strachu, který nám denně dovozci nejrůznějších cizokrajných bobulí vnucují.

Méně vrásek

Je logické, že podkožním tukem vkusně vypolstrovaná tvář působí mladistvěji než obličej vyhladovělé anorektičky. Na pomoc přichází botox, silikon a další nápadité výplně, jenže příroda zůstává nenahraditelná.

Říká se, že po čtyřicítce si může za vzhled obličeje každý sám, protože se v něm odráží naše povaha. Že toto tvrzení nebude daleko od pravdy, dokládá diskrétní dotazníková akce z Paříže. Zde na prestižní klinice plastické chirurgie zjišťovali, jak spokojené jsou se svým životem klientky podstoupivší face lifting.

Téměř 70 procent bylo nespokojených a frustrovaných. Od zákroku si mylně slibovalo nejen ztracené mládí, ale i nový vztah, práci a štěstí. Trochu zkratkovitě lze tedy konstatovat, že pár dortíků nám dopomůže k optimističtější a veselejší tváři, a navíc ušetří hezkých pár tisíc za plastiky!

Kvalitní spánek



Známe to všichni. Spánek hladového chudáka bývá narušen živými sny o libé krmi a je doprovázen kručením zmučeného žaludku. Nespavec vstává vyčerpaný víc, než když usínal. To jeho šťastnější kolega, který nebyl líný a kvalitně povečeřel, spinká jako v bavlnce. Kvalitní večeří není myšlena půlka prasete, ale vyvážená strava v rozumném množství. Zapovězena není ani sklenka vína, hurá!

O vlivu spánku na lidský organismus ve spojení s jídlem byla vypracována řada studií, jejichž výsledky se samozřejmě liší. Nás zaujala studie o pití kávy před spaním. Vědci zkoumali obecně známou věc, že káva povzbuzuje organismus, zlepšuje soustředění, navozuje pocit čilosti, a tudíž by se neměla pít před odchodem do hajan. Výzkum ale prokázal, že pokud je člověk opravdu velmi unavený a vyčerpaný, káva ho povzbudí směrem k menší únavě. Tuto únavu už člověk nevnímá jako smrtelnou, ale jen lehkou a paradoxně lépe usíná.

A proč sem pleteme kávu? Právě velká únava a vyčerpání bývají často důvodem, proč večer před spaním podnikáme nájezdy na ledničku nebo místo čtverečku čokolády spořádáme celou tabulku. Zkuste si tedy místo toho vychutnat malý šálek vonící kávy!

Dobrý sex



A je to tady, nejlepší a nejpádnější důvod, proč se bez výčitek najíst! Boubelky mají dle mnoha průzkumů daleko spokojenější sexuální život než jejich kostmi chrastící kamarádky. Nejedná se jen o zcela jistě klidnější a spokojenější povahu majitelky těla, kde obliny převažují nad hranami.

Doložit lze i zdravotní důvody, proč tomu tak skutečně je. Je prokázáno, že kvalitní sexuální prožitek ženám umožňuje kromě jiného právě jejich tuková tkáň. Ale pojďme k jiné studii.

V rámci ročníkové práce provedly studentky, budoucí učitelky tělocviku z norského Trondheimu, samy na sobě malý výzkum. Hodnotily spokojenost v sexu, promiskuitu ve vztazích a zdravotní stav. Coby sportovkyně byly samozřejmě zdravé všechny, ale přece jen lepší výsledky měly ty s mírnou nadváhou podle stávajícího BMI.

Překvapivě právě tato skupina byla nejspokojenější i v sexu a nestřídala partnery tak často jako skupina hubených. Při podrobnějším zkoumání vyšly najevo i další důležité maličkosti. Plnoštíhlé ženy byly optimističtější, jedly bez výčitek svědomí, cítily se nabité energií a svůj život hodnotily velmi kladně. Jejich studijní výsledky však byly horší než u těch ultraštíhlých – zodpovědných, ale také nespokojených. Čemu dát přednost, že?

Nejslavnější dietářky a dietáři Kirstie Alleyová – slavná herečka známá z filmu Kdopak to mluví za život vystřídala snad všechny velikosti. Po zdařilém zhubnutí vždy nabrala. Nyní hraje v několika televizních seriálech a její tělo je tak akorát k nakousnutí! Oprah Gail Winfreyová – americká moderátorka, herečka a vydavatelka časopisu, držitelka několika cen Emmy. Byla nominována na Oscara a její majetek je odhadován na tři miliardy dolarů. I její váha kolísá a v poslední době se ustálila, díky osobnímu kuchaři a trenérovi, na příjemné plnoštíhlosti. Davy ji milují a ona je. Gerard Depardieu – v rámci genderové vyváženosti nezbývá než zmínit i muže, i když možná ani do této kategorie nepatří. Po ohromujícím ztloustnutí se totiž s nějakým trapným hubnutím moc netrápí. Poslední dostupné fotografie hovoří za vše. Renée Zellweggerová – kvůli roli v Bridget Jonesové musela opakovaně přibírat a shazovat. Mnoho fanoušků tvrdí – a dle nás mají pravdu –, že daleko lépe vypadala s kily nahoře. Tak, Renčo, příště už žádné diety a kila zachovej!

Spokojený vztah



Každému je jasné, že soužití s pohodovou kyprou ženou je asi šťastnější než s troskou vystresovanou z diet. Stačí vzpomenout na Postřižiny a Magdu Vášáryovou, slastně pojídající tu řízek, tu jelítko.

Jeden čerstvý výzkum z Vídně zjišťoval způsob stolování manželských párů, které oslavily 50 a více let soužití. Většina z nich jedla společně doma uvařené jídlo. Manželé navíc oceňovali kuchařský um svých polovic a se zálibou popleskávali jejich celkem mohutná pozadí.

Mimochodem, odborníci z Harvardu tvrdí, že ženy s velkými zadnicemi vykazují menší riziko onemocnění cukrovkou. Tuk na stehnech a hýždích před ní paradoxně chrání. Bohužel, sádélko na břiše působí opačně. A jako důkaz předchozího tvrzení malý testík: Jak stavěné ženy maloval Goya, Botticelli, Rubens či božský Leonardo da Vinci? Že mají do dnešního kultu hubeného těla daleko? No tak vidíte!

Odpor ke všem dietám



Tento důvod je možná tím nejzásadnějším. Vždyť proč se mučit domnělou nadváhou, když vaše křivky jsou tak sexy? Proč hubnout do mnoho let starého oblečení, když výlohy přetékají novým?

A proč poslouchat trudný diktát doby, když nastala nová éra? Věk spokojených, šťastných a usměvavých žen, pyšných na svá kyprá ňadra, útulné boky a gotická stehna? Není výhodnější přijmout se a mít se ráda než se nenávistně sebemrskat?

Zkuste ze svého slovníku to odporné slovo dieta prostě vymazat. Nahraďte ho zdravým životním stylem, dobrým a kvalitním jídlem, konzumovaným bez počítání kalorií a výčitek. Život bude nejen snesitelnější, ale i radostnější. Energii vkládanou do přípravy nízkokalorických hnusů můžete věnovat vycházkám se svými blízkými či jen samy sobě. Vždyť víte, že si to zasloužíte!

A navíc – někdy se říká, že tukem nás naše tělo obaluje proto, abychom se chránily před trápením. Buďte tedy šťastné a spokojené samy se sebou – a možná nakonec zeštíhlíte…

Jistě jste milé čtenářky poznaly, že ne vše myslíme stoprocentně vážně. Ovšem být spokojená a v pohodě je opravdu víc než vlastnit tělo dle tabulek a norem!