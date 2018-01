Vysvětlení změny postoje je poměrně jednoduché - mladí lidé se mění. Déle studují, odkládají vstup do manželství a početí potomka. To vše má z vědeckého pohledu vliv i na posunutí počáteční hranice dospělosti.

Změna zažité definice je podle některých odborníků potřebná i z hlediska zachování správného významu a dopadu různých zákonů, cituje vědeckou zprávu časopis Lancet Child & Adolescent Health. Ne všichni s tím ale jednoznačně souhlasí. Podle některých názorů může naopak doba prodloužení dospívání zvyšovat riziko tzv. ´infantilizace´ (zaostalosti, nepřiměřeného vývoje) mladých lidí.

Kdy začíná puberta



Z vědeckého hlediska začíná puberta ve chvíli, kdy část mozku, známá jako hypotalamus, začíná uvolňovat hormon, který aktivuje v těle hypofýzu a pohlavní žlázy. To většinou nastává kolem 14 let věku, s postupným zlepšením zdravotního stavu a vyváženější stravy populace ale tato hranice světově klesá na 10 let, cituje BBC.

V důsledku toho v průmyslově vyspělých zemích klesl i průměrný věk, kdy mají dívky první menstruaci, za posledních 150 let o čtyři roky. U poloviny všech žen v současnosti začíná první menstruace mezi dvanáctým a třináctým rokem.

Konec tělesného vývoje

Podle vědců existují i biologické argumenty, proč by měla být rozšířena definice dospívání. Hlavním je, že se tělo i po 19. roce, který byl dosud považován za hraniční, nadále vyvíjí. Jako příklad uvádějí mozek, který i po dvacátém roce věku stále dospívá, pracuje rychleji a efektivněji.

U mnohých lidí se také tzv. zuby moudrosti neprořezávají dříve než v 25 letech. I to je podle nich znak, že tělesný vývoj není v 19 letech zdaleka u konce.

Odsouvání životních milníků

Jak již bylo zmíněno, změna definice dospívání, resp. její prodloužení, má hlavní opodstatnění v tom, že mladí lidé stále více odkládají důležité životní události (svatba, děti) na pozdější dobu. Podle statistických údajů se například v Anglii a Walesu pohybovala v roce 2013 hranice prvního vstupu do manželství u mužů okolo 32 let věku (přesně 32,5 roku), u žen pak na 30,6 roku. Od roku 1973 tato hranice vzrostla o osm let.

„Ačkoli mnoho právních výhod začíná ve věku 18 let, samotné přijetí dospělé role a odpovědnosti nastává u mladých lidí mnohem později,” potvrzuje vedoucí studie, profesorka Susan Sawyerová. To podle ní samo o sobě dokazuje, že by se hranice dospívání měla rozšířit.

Socioložka Jan Macvarishová ale před rozšířením tohoto pojetí naopak výrazně varuje.

„Starší děti a mladí lidé jsou mnohem více utvářeni očekáváním společnosti než jejich biologickým růstem,” uvedla pro BBC. Podle jejích slov se právě tímto postojem může snižovat jejich touha po dospělosti a dobrých výkonech. Společnost by podle jejího vyjádření naopak měla mít vůči další generaci ta nejvyšší očekávání a nepolevovat.