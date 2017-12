Pro darování kostní dřeně jsou nejvhodnější mladí dárci, těch je ale velmi málo

Dárcem kostní dřeně by měl být zdravý a vitální jedinec. Za ideálního dárce pak odborníci považují muže do 35 let. Mladí lidé však v registrech chybějí. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Median, jež vytvořila pro projekt Na dřeň, téměř 70 procent z nich neví, nebo má mylné představy o tom, co vstup do registru dárců kostní dřeně znamená.