O zdravotních rizicích nadměrného požívání alkoholu víme obvykle velice dobře. Stejně tak víme, že třeba sklenka vína denně, zejména k jídlu, může být pro naše zdraví přínosem. Ale jak je to se znalostmi Čechů, pokud jde o alkohol a kalorie? To nikdo přesně neví. Můžeme však celkem oprávněně předpokládat, že se naše situace nebude příliš lišit od situace ve Velké Británii.

Když britská Královská společnost veřejného zdraví (RSPH) udělala mezi Brity průzkum, byly výsledky alarmující. Osmdesát procent dospělých nemělo vůbec ponětí, kolik energie obsahují jejich oblíbené alkoholické nápoje. Společnost proto navrhla, aby výrobci alkoholu uváděli na láhvích povinně energetický obsah každého nápoje. Jednotným a srozumitelným způsobem. Spousta vinařů, kteří exportují na anglický trh, se už tomuto trendu přizpůsobila.

Přesné údaje v České republice většinou chybějí

Je samozřejmě jasné, že zveřejněný údaj sám o sobě zas tolik nevyřeší. Ale určitě by přispěl k tomu, aby se lidé o těchto faktech začali dozvídat víc. Je to jeden z kroků, který může spolu s další osvětou přispět k přibrzdění prudkého nárůstu obezity a s ní souvisejících zdravotních potíží, jako je třeba cukrovka. Většina britských lékařů se zveřejňováním údajů rozhodně souhlasí.

Někteří čeští výrobci, zejména producenti piva několika zavedených značek (Gambrinus, Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Radegast aj.), už tyto údaje na svých výrobcích uvádějí. Ale jinak jsou spíš výjimkou.

Další problém spočívá v tom, že větší část normálních lidí hodnotám uvedeným na etiketě nerozumí. Když se podíváme na konkrétní údaj, netušíme, jestli je to málo, nebo moc. Nevíme, co si o něm myslet. Pojďme si tedy o těch údajích povědět něco víc.

Jak rozumět číslům

Jedním z nejoblíbenějších českých piv je desítka Gambrinus. Její výrobce uvádí na etiketě, že 100 ml tohoto světlého výčepního piva obsahuje 154 kJ, respektive 37 kcal. Trochu to zjednodušíme a budeme se držet kilojoulů (kJ).

V jednom půllitru má tedy tento gambáč 770 kJ a v litru pak 1540 kJ. Abychom správně pochopili, jak velký je to objem energie, musíme si říct pár dalších čísel. Jídlo, které nás slušně zasytí, má 2000 až 2500 kJ.

Člověk, který nedělá fyzicky náročnou práci a nechce přibrat, spořádá za den stravu a pití v hodnotě 8000 až 10 000 kJ. Lidé, kteří si chtějí udržet svou váhu bezprostředně po hubnutí, mohou jíst potraviny jen do hodnoty šest a sedm tisíc kJ. A kdo chce hubnout, musí se obvykle dostat pod 6000 kJ. Když to tedy shrneme, pak dvě velká piva vydají téměř za jeden lehčí oběd.

Hlavní problém? Etanol!

Je potřeba zdůraznit, že pivo má relativně málo kalorií, protože obsahuje nízké množství alkoholu, tedy etanolu (osmička kolem 2 %, desítka, tedy světlé výčepní, 3 až 4 %, dvanáctka, respektive ležák, 4 až 6 % a tak dál). Pro srovnání – vína včetně sektů mívají od 8 do 14 %, portská obsahují většinou 19 až 20 % alkoholu, likéry zhruba 16 až 28 %, destiláty 30 až 40 %, ale některé, jako třeba absint, také 60 až 70 %.

Tyto údaje jsou důležité. Alkohol, přesněji řečeno líh, tedy etanol, patří k energeticky hodně vydatným složkám potravy a podstatně zvyšuje její kalorickou hodnotu.

Od piva až k naprostým bombám

Pro ilustraci. Sto gramů bílkovin nebo sacharidů obsahuje průměrně 1680 kJ, 100 g tuku, tedy energeticky nejvydatnější živiny, má 3780 kJ. Ve 100 g alkoholu je jich o něco méně, 2940 kJ, ale pořád to dělá téměř dvakrát tolik, než najdete v cukrech a bílkovinách.

To, že množství etanolu a spolu s ním také cukr ovlivňují kalorickou hodnotu alkoholického nápoje, je zjevné z tabulky pod tímto článkem. Nejméně energie mají piva, pak její obsah stoupá přes vína, sekty a vermuty až k destilátům. A od nich k likérům až k velice sladkým alkoholům. Je typické, že nejčastěji se mezi specialitami s nejvyšší energetickou hodnotou objevují různé formy vaječného koňaku nebo baileys. Kombinují totiž alkohol, hodně cukru, ale také tuky ze smetany a vajec.

Čísla, která najdete v tabulce, můžou vypadat jako ohromující cifry, ale upřímně, kolik becherovky, maraschina nebo alkoholu typu vaječného koňaku vypijete najednou? Určitě ne litr.

Srovnejte si:

1 rohlík 530 kJ 1 houska 598 kJ 1 kobliha 807 kJ 2 dcl suchého bílého vína cca 500 kJ 2 dcl cinzana 1200 kJ panák destilátu, třeba slivovice 470 kJ

Ten prevít navíc povzbuzuje chuť k jídlu

Alkohol má ještě jednu problematickou vlastnost. Povzbuzuje chuť k jídlu a zbavuje nás zábran. Bere nám chuť držet se zpátky. Proto představa, že si dáme místo jídla skleničku svého oblíbeného alkoholu a tím se příjem kalorií vyrovná, v praxi moc nefunguje. Velmi často to neskončí skleničkou nebo skleničkami. Většinou si dáme i jídlo a často hodně jídla. Zvlášť pokud nám alkohol začne stoupat do hlavy. A to nemluvím o zákuscích.

Záludné bývá v těchto případech i pivo. Je v něm sice méně alkoholu, proto to s jeho energetickou hodnotou není tak hrozné, obsahuje však hořké látky, které stimulují tvorbu žaludečních šťáv a také zvyšují náš apetit. Má navíc velmi vysoký glykemický index (GI), to znamená, že nám dost rychle a výrazně zvedne hladinu krevního cukru. Ta po prudkém vzestupu padá stejně rychle dolů a my v tomto okamžiku dostáváme záchvat hladu. Proto je lepší pít pivo k jídlu, které jeho GI sníží. Alkohol nám navíc nestoupá tolik do hlavy a tolik s námi necloumá.

Z uvedených čísel a faktů je zřejmé, že většina alkoholu obsahuje dost energie. Když si ho dopřejeme jen na Vánoce a na Silvestra, ušetříme hodně kalorií. To se nám může hodit, protože ani většina vánočních dobrot není právě dietních a hubnout hned po svátcích se chce opravdu málokomu.

Kolik co obsahuje



Na internetu a u řady článků najdete nejrůznější tabulky a přehledy. Někde uvádějí množství energie v kilojoulech (kJ), jinde v kaloriích (kcal). Pro vaši představu: jedna kcal má 4,2 kJ. V různých tabulkách se trochu liší i změřené údaje, ale pro pochopení rozdílu mezi jednotlivými typy alkoholu to nehraje zásadní roli. Rozdílné bývá i měřené množství (1 ml, 1 g, 100 ml, litr apod.).

My jsme zvolili kJ na litr nápoje. Pro stručný přehled tu uvádíme příklady jednotlivých skupin alkoholu a pak i konkrétní případy. A pozor – běžný panák tvrdého alkoholu představuje 0,5 cl, tedy 50 ml. Jestliže tedy v litru rumu zkonzumujeme cca 9000 kJ, pak v jednom panáku do sebe dostaneme asi 450 kJ. To není tak moc. Rum ovšem často s oblibou kombinujeme například s coca-colou, což už z tohoto mixu dělá kalorickou bombu.