Ve studii, která byla uveřejněna v odborném časopise Journal of the American Geriatrics Society, se odborníci zaměřili na ženy ve věku 65 let a starší a na jejich pohybovou aktivitu. Zjistili, že i běžné denní činnosti v rozsahu alespoň 30 minut denně, jako pochůzky nebo úklid domu, jsou významně spojeny s nižším rizikem úmrtí, a to až o 12 procent.

Mírně intenzivní cvičení, jako nenáročná jízda na kole nebo svižnější chůze, pak redukují riziko úmrtí o celých 39 procent. Jak odborníci uvádějí, pravidelné lehké a nenáročné cvičení může být téměř stejně efektivní jako fyzicky náročná aktivita, co se týče prevence různých onemocnění a prodloužení života.

Každá aktivita se počítá



Jak uvádí rodinná lékařka Andrea LaCroixová z Kalifornské univerzity v americkém San Diegu, je třeba přehodnotit pohled na mírné formy cvičení a jejich vliv na zdraví.

„Vždy se tvrdilo, že jednoduché pohybové aktivity nejsou dostatečně účinné, co se týče pozitivního vlivu na zdraví. Ale my jsme ve své studii spolehlivě zjistili, že i velmi lehká pohybová činnost u žen redukuje riziko úmrtí ve výhledu nejbližších tří až čtyř let,” uvedla pro server Time.

Podle odbornice je jejich zjištění velkou motivací do budoucna pro lidi, kteří právě kvůli velké náročnosti cvičení nejsou schopni nebo ochotni ho dále provozovat, jak postupně stárnou. V tu chvíli totiž většinou nastává zásadní zvrat, mnozí kvůli věku a menší výdrži s cvičením přestanou úplně, což je škoda. A protože věří, že malá aktivita nemá na zdraví žádný vliv, nevěnují se ani té.

„Považuji naše výsledky za převratné. Už jen kvůli zjištění, že i lehká a nenáročná aktivita může mít pozitivní vliv na zdraví. Věřím, že to bude pro mnohé vítanou zprávou a že pochopí, co pro své zdraví mohou udělat,“ uzavřela odbornice.