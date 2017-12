Nejvíce zatěžované jsou během lyžování svaly na dolních končetinách. Jde hlavně o lýtkové a stehenní svalstvo, které je namáháno v důsledku nárazů těla o terénní nerovnosti a také snahy udržet rovnováhu na lyžích.

Důležitou roli sehrávají ale i ohýbače a natahovače kolen, které také přenášejí veškeré tlaky a otřesy, které vznikají při sjíždění sjezdovky. Podobně jako hýžďové svaly, které působí jako stabilizátory, přičemž pomáhají při ohýbání a natahování nohou a zároveň při zevní rotaci nohy, díky které lyžař ovládá směr lyžování.

„Chystáte-li se na lyže, měli byste posílit především spodní části těla - konkrétně hýždě a stehenní svaly. Přičemž hlavními cviky jsou dřepy a výpady. Lepší je začít s nimi dříve, než na lyže jedete, a mít natrénováno. Lyžování pak budete zvládat bez třesoucích se nohou a ani po celém dni na sjezdovce nebudete cítit tak velkou únavu,” radí Katka Bímanová, studio manažerka z pražského fitness klubu Factory Pro.

Video

Cviky na posílení hýždí a stehen, než vyrazíte na lyže

Péče o kolena



Bolesti kolenních a dalších kloubů jsou většinou způsobeny artrózou, která je nejrozšířenější chorobou postihující klouby a trápí až 12 % populace. Při artróze dochází ke ztrátě chrupavky, na kosti kloubu mohou např. vzniknout různé bolestivé výrůstky.

K bolesti ale také může docházet vlivem přetížení kloubů a tedy i např. špatnou přípravou lyžařů na zimní sezónu. Kromě cvičení je tak dobré se zaměřit i na péči o klouby, a to především výživu. V případě již bolestivých kloubů vlivem artrózy je pak dobré nezapomínat na použití ortéz, jež pomohou snížit zátěž na kloub.

„Zdraví kolenních kloubů je ale také spojeno s funkcí ledvin, proto je třeba pečovat i o ně,” vysvětluje prof. MUDr. Milan Adam, DrSc., přední odborník v oboru revmatologie a biochemie pojiva.

Vhodné jsou ajurvédské ledvinové čaje, protahovací cvičení na dráhu ledvin (sed na zemi, nohy natažené v kotnících ohnuté do fajfky, rukama se chytit za palce u nohou, které zůstávají natažené, a přitáhnout hlavu ke kolenům), masáž v oblasti ledvin a prohřívání této oblasti teplou vodou nebo elektrickou dečkou či ledvinovým pásem.

Pro ošetření a regeneraci kloubních tkání je pak určen ucelený program, který využívá postupné nasazení přípravků s obsahem kolagenních peptidů, aby došlo nejprve k potlačení zánětlivých procesů a zvýšení prokrvení tkání, dále pak k hloubkové regeneraci a zlepšení vlastností kloubů a následně k vitalizaci pohybového aparátu a celého organismu.

Na co nezapomínat po lyžování

Pokud při lyžování zatížíte svaly příliš, mohou v důsledku vzniklých trhlinek ve svalových vláknech bolet, a to i několik dní. V takových případech je zapotřebí nepodceňovat situaci a okamžitě začít s regenerací svalů. Pokud tak neučiníte, pak vám hrozí svalová horečka, která se projevuje tak, že další den po námaze nemůžete vstát ani z postele.

„Po každém sportovním výkonu by si měl unavený a vyčerpaný jedinec dopřát klid a poté saunu, která pomůže s vyplavením toxinů z tkání. Po odpočinku v relaxační místnosti je vhodná masáž celého těla. Ta opět podpoří prokrvení svalstva a vyplavení toxinů z tkání a zároveň uvolnění napětí ve vazech a šlachách. Ideální je, pokud jsou při masáži používány oleje s jemnou vůní, které dokážou uvolnit nejen tělo, ale i mysl,” doporučuje masér Oto Páleš z Grandhotelu Praha v Tatranské Lomnici ve Vysokých Tatrách.

Klasickou saunu lze nahradit i bylinnou saunou či parní lázní. „K regeneraci může pomoci i vířivá vana, Kneippův chodník pro masáž nohou či pobyt v akvaparku,” dodává Vojen Smíšek ze společnosti Lipensko.

Po masáži je důležité dodržovat pitný režim. „A to nejlépe v podobě vody, minerálky, ovocného džusu. Naopak vyhnout byste se měli alkoholu, kávě či bublinkovým nápojům,” doplňuje Oto Páleš.

Pokud vás bolí tělo a nemáte jinou možnost, pak si alespoň dopřejte tzv. kontrastní sprchu - střídání proudu teplé a chladné vody. Nezapomínejte ani na vhodnou stravu, která by měla být bohatá na bílkoviny, které tvoří stavební kámen svalové hmoty, a po každé aktivitě by měly být náležitě doplněny. Samozřejmostí by pak měl být dostatek spánku, jelikož při něm dochází k nejlepší svalové regeneraci. Po každé větší zátěži by tak měl být spánek co nejdelší.