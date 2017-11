Je forma chronického žilního onemocnění postihující ženy. Uvádí se, že jí trpí dokonce 4 ženy ze 100, a to nejčastěji ve věku 30-35 let, v případě mladých štíhlých žen již ve věku kolem 25 let, po graviditě se bolesti zhoršují. Bolesti se mohou objevovat již v dětství kolem 10-12 let věku s příchodem menstruace. Objevuje se bolest při močení, pohlavním styku, při ovulaci a menstruaci, pacientky mají časté nutkání na močení, dále se objevuje bolest zad zejména na levé straně a bolest břicha a podbřišku a velká únava. Většinou bolesti odezní po menopauze. Do té doby jsou doporučována komplexní vyšetření, kompresní kalhotky, venofarmaka, antidepresiva či operativní řešení. Pro akutní úlevu se doporučuje mít nohy ve vyšší poloze. Zdroj: http://zilniporadna.cz/