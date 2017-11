Po autonehodě mu nedávali šanci na přežití, díky péči matky se pomalu vrací do života

Pepa (28 let) byl naprosto zdravý mladý kluk, který měl spoustu plánů. Ty mu ale na konci roku 2012 překazila vážná autonehoda. Tehdy neřídil, byl jen spolujezdec. Jeho zranění byla velmi vážná, utrpěl krvácení do mozkového kmene, po operaci mozku upadl do kómatu a lékaři mu nedávali žádnou šanci na přežití. Jeho maminka Věra se s tím ale nechtěla smířit a začala se svým druhým manželem usilovně o život svého syna bojovat. Sama se kvůli tomu vzdala práce a všech jistot, které do té doby měla.