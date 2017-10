Spánkový specialista a autor několika knih na téma kvalitního spánku, doktor Michael Breus, sestavil krátký přehled rad a tipů, které by měly co nejrychleji pomoci navodit spánek, pokud už se z nějakého důvodu v noci vzbudíte.

Už první zásadní bod je pro mnohé těžko splnitelný - nechoďte na záchod, pokud to opravdu není nutné, uvádí server Woman´s Day.

Jak vysvětluje, už pouhé sezení v posteli zvýší u člověka jeho srdeční frekvenci nad hodnotu, která je běžná při spánku. U většiny to je 60 úderů za minutu. Pokud dotyčný vstane, srdce začne pumpovat o to rychleji. K navození spánku je pak zapotřebí hodnotu opět snížit pod uvedených 60 úderů za minutu, což se ovšem nestane tak rychle. Často je to důvodem, proč nemůžeme dlouho usnout.

Ničím se nerozptylovat

Dalším tipem, jakkoli to může být náročné, je nenechat se ničím rozptylovat - například telefonem, prostě na něj zapomeňte. Tím, že si prohlédnete několik zpráv či emailů, spánek rozhodně nepřivoláte.

Stejně tak nepřemýšlejte nad tím, kolik hodin spánku vám ještě zbývá do doby, než zazvoní budík. Čím víc se budete stresovat, že se špatně vyspíte, o to déle se budete v posteli převalovat.

Jednoduše zapomeňte na všechno, co by vás mohlo rozrušit. Uvolněte se, relaxujte, o ničem nepřemýšlejte, v danou chvíli stejně nic nevyřešíte. Čím uvolněnější budete, o to dříve znovu usnete.