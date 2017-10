„Vše souvisí s ovlivňováním biologických rytmů v důsledku redukce denního světla. To následně vede k vyšší produkci hormonu melatoninu, který je odpovědný za funkci řízení rytmů den – noc, ” vysvětluje MUDr. Andrea Chromcová.

„Melatonin má také velmi rozsáhlé účinky na velké množství fyziologických funkcí: ovlivňuje mimo jiné metabolismus, produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, a v neposlední řadě chování a psychologické reakce,” upozorňuje klinická psycholožka PhDr. Petra Menclová, Ph.D. z pražské Kliniky Meridian.

Na změny světelných podmínek více reagují lidé mladšího a středního věku. U žen se obtíže vyskytují dvakrát častěji, což je pravděpodobně dáno tím, že jsou více emotivní a tyto stavy tedy více prožívají.

Deprese je pak mnohem vážnější problém, který ovlivňuje výkonnost člověka a projevuje se přetrvávajícím smutkem či pokleslou náladou, výrazným snížením zájmu či schopností prožívat potěšení v aktivitách, ze kterých se dříve těšil a poklesem energie ústícím do zvýšené únavnosti.

Mezi běžné projevy deprese také patří zpomalení fyzického pohybu, řeči nebo myšlenkových procesů. Objevovat se může i bolest hlavy, zad či žaludku a problémy se spánkem. K depresi patří také smutek, skleslost, úzkost a přecitlivělost, dokonce až hněv, podrážděnost a agresivita. Změny lze pociťovat i co se týče chutí. V neposlední řadě se postižený může potýkat se sexuální dysfunkcí.

„Kromě těchto hlavních příznaků mohou lidi s depresí provázet myšlenky nebo pokusy o sebepoškození či sebevraždu. Proto je zapotřebí tyto příznaky nepodceňovat a raději vyhledat pomoc odborníků,“ dodává Chromcová.

Jak na podzimní splíny?

Dopřejte si dostatek světla. Dnešní doba se již neřídí přírodními biorytmy jako dříve, jsme naopak zvyklí pracovat do pozdních odpoledních hodin, nehledě na brzké podzimní stmívání. Pokud nemůžete upravit svůj rytmus dle venkovního světla, pohybujte se v co nejvíce osvětlených prostorách, aby vaše tělo nevyhodnotilo, že už je noc. Pak totiž zvýší produkci melatoninu (spánkového hormonu) a na vás pak padne únava.

Dopřát si ale můžete i terapii světlem, která je uznávaná jako léčebná a preventivní metoda, jež pomáhá překonávat únavu a ospalost. Pro co největší účinnost je třeba ji provádět každý den minimálně 30 minut.

Správně se stravujte. Naše duševní rovnováha a zdraví jsou úzce spojeny s dostatkem vitamínů a živin. Nezapomeňte tedy na pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny. Antidepresivně působí především vitamíny C a D. Naopak se vyhněte sladkostem, které sice umí dodat chvilkový pocit pohody, ale z dlouhodobého hlediska víc škodí, než pomáhají.

„Pokud vaše tělo zaznamená výrazné výkyvy hladiny cukru v krvi, mohou se projevit změny nálad, deprese nebo úzkost. Cukr se do krve dostává velice rychle, dodá tělu okamžitou energii, kterou však rychle vyčerpá. Nehledejte proto řešení problémů v tabulce čokolády, dejte si raději svačinu bohatou na proteiny,” radí Susan Bowermanová, expertka na výživu společnosti Herbalife.

Dodržujte spánkovou hygienu. Podzimním splínům nahrává také nedostatek spánku. Choďte spát pravidelně ve stejnou dobu a stejně vstávejte. Před spaním se snažte minimálně dvě hodiny nejíst a nepít, aby se mohlo tělo v klidu připravit na spánek. A zhruba hodinu před spaním pak vypněte i mobilní telefon a počítač. Ty totiž vyzařují modré světlo, které blokuje aktivaci spánkového hormonu melatoninu a člověku pak déle trvá, než usne.

Raději vytáhněte nějakou hezkou knihu. Proti úzkosti a depresi jsou také velice účinné doplňky stravy s obsahem látky l-tryptofan, která napomáhá k lepšímu usínání a spánku a poskytuje psychické uvolnění.

Bylinky dodají energii. O blahodárných účincích bylinek nelze pochybovat, jen je u nich zapotřebí nalézt tu správnou kombinaci. Pokud vás přepadají pocity úzkosti a víte, že na vás „leze“ podzimní únava, vyzkoušejte jedinečné spojení bylin, zeleného čaje, guarany a vitamínu B.

Zkuste aromaterapii. Aromatické oleje se skvěle hodí pro navození příjemných pocitů, optimismu či na povzbuzení duchovního vědomí. Pravé přírodní oleje s léčivou silou rostlin mají výrazné účinky.

Buďte aktivní a dopřejte si dostatek pohybu. Při sportování dochází k vylučování tzv. hormonu štěstí (endorfinu), který vás doslova nabije pozitivní energii a dobrou náladou. Pokud nejste sportovní typ, postačí pomalé meditační cvičení či jóga nebo můžete zajít s přáteli na badminton. Důležité je, abyste se do činnosti nenutili a našli si to, co vás nejvíce baví a vyhovuje vám.

Myslete pozitivně. Vyhněte se negativním myšlenkám. Těšte se z maličkostí, obklopte se pestrými barvami nebo jen poslouchejte svou oblíbenou hudbu.

Relaxujte. Najděte si čas pro sebe, kdy nebudete myslet na žádné problémy. Zkuste relaxační masáž, jděte s kamarády do kina, vyjeďte si do přírody – zkrátka cokoliv, co pro vás bude tím pravým odpočinkem.

Nezůstávejte sami. Samota a izolace od přátel a rodiny depresi a splíny jen prohloubí. Právě blízkost milovaných osob je pro duševní pohodu to nejdůležitější. Snažte se vídat s těmi, kteří vám něco přinášejí, obohacují vás a se kterými si užijete spoustu zábavy.

Podzimní splíny z pohledu tradiční čínské medicíny



Podle tradiční čínské medicíny je podzim spojený s elementem kovu a plícemi jako jeho hlavním orgánem.

„Tomuto období vévodí organizace, nastavení limitů, ochrana vlastních hranic. Vracíme se z expanzivního, zářivého léta zpátky dovnitř, k sobě samým. Je to proto ideální doba ke kultivaci duše i těla, k tomu, abychom věnovali čas vnitřnímu vhledu. Energií sdruženého orgánu, tlustého střeva, je zase schopnost „nechat odejít“, proto je podzim i dobrým období pro to, abychom to samé udělali se vším, co už pro nás nemá smysl a pouze nás tíží, abychom tak vytvořili prostor pro nový růst. A i to může být někdy hodně bolestné,” vysvětluje MUDr. Štefánia Ebenová, Ph.D.

V tradiční čínské medicíně je každý orgán spojen s nějakou emocí. Emocemi plic jsou smutek a žal. Plíce jsou spojeny i s komunikací a jasnou myslí, otevřením se novým idejím, pozitivnímu sebenahlížení, se schopností relaxovat a být šťastný.

„Když jsou plíce v nerovnováze, přichází smutek, můžeme se problematicky vyrovnávat se ztrátou a změnou, dostavují se pocity odcizení a splíny, které není možné rozptýlit. Když je energie plic slabá, zaplavuje nás žal. Když to trvá delší dobu a stav se nepokoušíme řešit, může to vést k depresím,” upozorňuje Ebenová.

„Pomoci mohou dechová cvičení, především hluboké dýchání „do břicha“, procházky na čerstvém, chladivém vzduchu, nejlépe v přírodě, vyřešit staré záležitosti, které nás vracejí zpět, zreorganizovat, pročistit náš životní prostor, darovat věci, které už nepotřebujeme. Necháme odejít vše nepotřebné, abychom udělali prostor pro nové,” dodává lékařka.