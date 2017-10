Společnost CSIRO (Organizace vědeckého a průmyslového výzkumu Commonwealthu) provedla dosud největší průzkum zabývající se hubnutím ve spojení s osobnostními rysy člověka. Vědci odhalili několik typů osobnosti, které výrazně ovlivňují, jak se dokáže člověk držet zdravého stravování i jak bude úspěšný při případné snaze zhubnout.

Vědkyně Sinead Colleyová pro Daily Telegraph uvedla, že jejich výzkum poskytuje možné odpovědi na to, proč u některých lidí určité metody hubnutí v minulosti nefungovaly.

„Pokud jste frustrovaní z toho, že se vám nedaří zhubnout, zkuste poznat své spouštěcí mechanismy a způsob stravování. To může být hlavním bodem celého problému,” dodala.

Když chutě ničí snahu zhubnout



Výzkumu se zúčastnilo přes 90 000 Australanů, u mnohých z nich byly hlavním důvodem neúspěchu při hubnutí neodolatelné chutě. Každý pátý člověk spadající do typové skupiny nazvané „craver” (podle častých chutí) přiznal, že zkoušel různé diety a hubnoucí programy více než 25krát.

Ženy pak častěji spadaly do skupiny nazvané „thinker” (myslitel), která by se dala charakterizovat přílišným analyzováním daného problému. Muži byli častěji řazeni do skupin „foodies” (gurmáni, labužníci) nebo „freewheelers” (bezstarostní). U posledně jmenované skupiny je vzhledem k charakteristice nejméně pravděpodobné, že takoví lidé budou dodržovat zdravý životní styl. U skupiny foodies je naopak pravděpodobné, že takoví lidé budou mít normální váhu a budou konzumovat doporučené množství ovoce a zeleniny.

Čím se řídit při hubnutí a cvičení



A jaké jsou důležité body, pokud normální váhu nemáte a chcete nějaké to kilo shodit? Odborník přes výživu Moodi Dennaoui a trenérka a nutriční specialistka Tegan Hainingová doporučují několik zásadních bodů. Dostatečně pít (nejlépe vodu), při cvičení se zaměřit spíš na vytrvalost než na množství provedených cviků.

Dennaoui dále radí stravovat se podle sebe, neposlouchat dietní trendy, které neodpovídají vašim specifickým potřebám. Hainingová dále u žen zdůrazňuje, aby se nebály při cvičení zvedat různá závaží, jejich kondici to neublíží, a samozřejmě nezapomínaly na potřebné protažení před cvičením.

Poslední, ale rozhodně ne méně důležitá rada zní - než začnete cvičit nebo hubnout, zjistěte si různé informace, nejlépe od odborníků. Nevěřte všemu, co se dočtete v časopisech nebo na internetu.