Zběsilé návštěvy ledničky se podle mnohých nedají ovlivnit. Opak je ale pravdou.

Jíte, protože jste unavení

Kvůli stále se zvyšujícímu tempu moderního světa mají lidé často pocit, že jídlo patří až na konec seznamu priorit. Oběd tak řeší pomocí donáškové služby nebo bagetou z automatu a k večeři se spokojí s kouskem pizzy, protože jsou zkrátka příliš unavení z práce.

V takovém případě doktorka Weaverová pro Daily Mail radí: „Nezapomeňte, že způsob, jakým se stravujete, je základním a nejdůležitějším bodem toho, jak se o sebe starat. Vyčleňte si o víkendu čas, abyste si připravili velké množství zdravých jídel, která můžete částečně i zamrazit. Ve všední den pak stačí jen vyndat krabičku se zamrazeným jídlem a ohřát si ho.”

Snažte si současně dopřávat kvalitní spánek a zkuste se vyhnout kávě po obědě. Uvidíte, že s chutěmi bude brzy konec!

Mohou za to emoce

Jíte, abyste se vyrovnali se stresem nebo těžkou životní situací? Pak pro vás máme jednoduchý návod, jak to změnit. Pokud se přistihnete, že si jdete pro tabulku čokolády nebo cokoli, co volíte při těžkých chvílích, zastavte se a zeptejte se sami sebe: Co doopravdy chci?

Pravděpodobně toužíte po komfortu, pocitu štěstí a bezpečí. Zamyslete se nad tím, co jiného kromě jídla by vám tyto pocity mohlo navodit. Co zkusit horkou bublinkovou koupel, čtení oblíbené knížky nebo meditaci? Zbavíte se tak stresu a emočního napětí bez jediné kalorie navíc.

Jíte ze zvyku

Občas jíte, i když nemáte hlad, nebo jen proto, že se nudíte? Pak je nejvyšší čas s tím něco dělat. Naplánujte si předem jídlo podle vašich představ, které byste chtěli v daný den sníst a snažte se plán dodržet. Můžete si jídlo zkusit i odškrtávat, hlavním účelem je zbavit tělo uměle vytvořeného návyku, který vám navíc zamává s hmotností. Snažte se jíst v obvyklé hodiny a dávejte pozor na to, jestli máte skutečně hlad, nebo jen zaháníte nudu.