Ženské tělo v intimních partiích vytváří mírně kyselé pH, které je jiné než pH zbytku pokožky. To představuje důležitou ochranou bariéru před škodlivými bakteriemi a infekcí a zároveň podporuje zdravou mikroflóru. Ochranná funkce mikroflóry, ale může být velmi snadno narušena – užíváním antibiotik a hormonální antikoncepce, návštěvou sauny nebo bazénu, nošením těsného a neprodyšného oblečení, přemírou konzumace sladkostí, ale také nešetrnou intimní hygienou.

K tomu postačí použití zásaditých sprchových gelů. Tělo je pak mnohem snáze vystaveno útokům bakterií, infekcí a mykóz. „Někdy se může objevit i alergická reakce na mycí prostředek, především pěnivá mýdla, pokud žena trpí zvýšenou citlivostí na čisticí prostředky. Mýdla navíc vysušují, což může vést k vaginálnímu podrážení a výraznému vysušení,“ potvrzuje gynekolog Robert Wool.

Používání speciálních mycích přípravků pro intimní hygienu by tedy mělo být samozřejmostí. A to jak v případě, že již zdravotní potíže nastaly, tak především preventivně.

Pozor na přehnanou péči



Ani s intimní hygienou se to ale nesmí přehánět. Nedílnou součástí ženských partií jsou i bakterie, které tvoří přirozenou obranu vůči vnějším vlivům. Potřebujete-li se sprchovat několikrát denně, oplachujte si genitálie pouze vodou a jednou denně sáhněte po intimním gelu. Přičemž se zaměřte hlavně na vnější okolí intimního ústrojí, to vnitřní se dokáže z velké části chránit samo.

FOTO: archív firem

Prodyšné prádlo



Součástí správné intimní hygieny by mělo být i používání kvalitního spodního prádla. Velký důraz při jeho výběru věnujte hlavně materiálům. Ty by měly být prodyšné a neměly by dráždit pokožku. Nejlépe uděláte, pokud sáhnete například po 100procentní bavlně nebo prádle z bambusového vlákna. Problémem neprodyšných vláken je vznikající vlhkost, která je živnou půdou pro nežádoucí bakterie.

„Ženy, které se věnují nějakému sportu, by si měly spodní prádlo převlékat hned po skončení tělesné aktivity, aby se minimalizovala doba, po kterou jsou intimní partie vystaveny vlhkému a zapařenému prostředí,“ doplňuje gynekolog MUDr. Roman Peschout.

Kvalitní jídelníček

Přestože souvislost není na první pohled patrná, jídelníček hraje důležitou roli i v intimní hygieně. Na prostředí ženských pohlavních orgánů má nepříznivý vliv například nadměrná konzumace bílého cukru a bílé mouky, jež narušuje přirozenou mikroflóru organismu. Naopak blahodárné účinky s sebou přináší konzumace potravin bohatých na příznivé bakterie. Do této skupiny patří například bílé jogurty, kefíry nebo zelenina.

„V oblasti stravy existují potravinové doplňky - probiotika, která obsahují kultury laktobacilů. Ovlivňují nejen činnost střev, ale také příznivě působí na poševní prostředí. Přidáte-li dostatek vody, buďte si jisté, že brzy zaznamenáte pozitivní změny ve fungování vašeho organismu, a to včetně choulostivých partií,” dodává gynekolog.

Důležitá hygiena při a po sexu

Na vaginální tkáň během pohlavního styku působí nejen použité lubrikanty, zároveň dochází k jejímu podráždění a částečnému otékání. Bezprostředně po sexu se výrazněji mění její reakce na jakékoli okolní podmínky. Riziko infekce je zde tudíž o to větší.

„Raději tedy zapomeňte na romantické usínání vedle partnera bezprostředně po sexu a raději si nejprve dojděte na toaletu a poté umýt. Při močení se totiž vyplaví všechny potenciálně nebezpečné bakterie, které se mohly do vaginy dostat během pohlavního styku. Je to i výborná prevence před hrozící infekcí močového měchýře,” radí pro Independent gynekoložka Leslie E. F. Pageová.