Jak se svěřil spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates, každý večer, bez ohledu na to, kdy jde na lůžko, čte alespoň hodinu předtím, než zhasne lampu. Jen tímto způsobem se dokáže skutečně odpoutat od každodenních starostí.

Časopisu Fortune odhalil, že se již několik let řídí některými radami miliardáře a investora Warrena Buffeta, z nichž nejdůležitější je ta, aby se naučil soustřeďovat na jednoduché věci, především na to, co má skutečný význam.

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook poté, co obdržel čestný doktorát na Glasgowské univerzitě, vyzval mládež, aby smýšlela pozitivně a ignorovala cyniky, jichž je svět plný.

„Když tak nebudete činit, vloudí se jako rakovina do vaší mysli a do vašich myšlenek," řekl.

Podle výzkumu Kalifornské univerzity může stres okamžitě zaplašit provozování nějakého koníčka. Proto výkonná ředitelka společnosti Hewlett-Packard Meg Whitmanová chodí na ryby.

Meg Whitmanová

FOTO: Profimedia.cz

Míru stresu pomůže snížit aktivita stimulující mozek, jako je hra na hudební nástroj. Warren Buffett, muž mnoha zájmů a jeden z nejúspěšnějších investorů na světě, začal hrát na ukulele.

Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová se svěřila, že než jde do postele, vypíná telefon, aby nepodlehla pokušení jít na sociální síť nebo číst elektronickou poštu.

„Dělá se mi to těžko, ale klidný a ničím nerušený spánek mi dovoluje, abych pak ve dne snadněji čelila stresovým situacím," řekla.

Sheryl Sandbergová

FOTO: Profimedia.cz

Spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey odhalil tajemství, jak se mu daří čelit tisícům závazků během týdne: drží se přesně stanoveného harmonogramu.

„Stres přichází většinou z nečekaného, a tím spíše je třeba držet se programu," uvedl Dorsey a rovněž prozradil, že každé ráno běhá.

Výkonná ředitelka YouTube Susan Wojcicková prohlašuje, že nejlepším způsobem, jak čelit stresu, je vyhradit si čas pro sebe a rodinu. Pro ni není nic důležitějšího než dovolená s rodinou.

Elon Musk

FOTO: Profimedia.cz

Elon Musk, který vede automobilku Tesla, si prožil těžké chvíle, jak z pracovního hlediska (některé automobilové pobočky zbankrotovaly), tak z osobního (rozvedl se). Přesto z těchto kritických momentů vyšel posílen a jako vítěz.

A jeho tajemství? Rozhoduje se v klidu a nenechává se ovlivnit strachem, protože ten je podle něho "omezující, zatímco naděje je nekonečná".

„A přestože máme strach ze selhání, nesmí nám to bránit v tom, abychom se o nějakou věc přece nepokusili," řekl.

Zakladatel amerického obchodního portálu Amazon Jeff Bezos se, pokud je ve stresu, nejprve pěkně usměje a pak se snaží identifikovat problém. Jakmile se mu to podaří, stává se pánem situace a přistupuje k hledání řešení.

„Stres vzniká především z nečinnosti. Avšak sama skutečnost, že problému čelíme, snižuje výrazně jakékoli napětí či znepokojení, které by z něho mohlo plynout," zdůrazňuje.