Zkuste usnout co nejdříve po vzletu letadla. K tomu vám pomůže volné a pohodlné oblečení, maska na spaní a špunty do uší. Od věci není ani nafukovací polštářek nebo hydratační maska na oči. Práškům na spaní se naopak vyhněte, pokud to není přímo nezbytné.