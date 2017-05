Je nám líto dámy, ale synchronizovaná menstruace není nic jiného než jen pouhý mýtus. Jakkoli jste si se svou kamarádkou, spolubydlící, sestrou nebo kolegyní z práce blízké, a trávíte spolu delší dobu, nemá to rozhodně vliv na jakékoli sladění periody, uvádí server Fox News. Alespoň tak to tvrdí odborníci z University of Oxford, kteří výsledky svého výzkumu získali díky aplikaci Clue, do které ženy zaznamenávají dobu a délku svého menstruačního cyklu.

Na termín, případně sladění menstruačního cyklu, nemá žádný vliv doba, kterou spolu ženy tráví, ani fakt, že spolu například bydlí, potvrzuje server Live Science.

Odborníci ve své studii podrobili podrobnějšímu zkoumání celkem 360 dvojic žen, které se vzájemně velmi dobře znaly, žily ve stejném městě a používaly zmíněnou aplikaci na zaznamenávání menstruace. Zhruba 120 dvojic žen spolu žilo v jedné domácnosti.

Po vyhodnocení údajů ze tří po sobě jdoucích cyklů u všech žen odborníci dospěli k závěru, že společně trávená doba nemá vliv na synchronizaci menstruace. Z 360 dvojic byl u 273 z nich naopak vidět větší rozdíl na konci sledovaného období, než tomu bylo na začátku.

Pouze 79 dvojic potvrdilo, že se jejich menstruační cyklus vzájemně přiblížil, společné soužití na to ale nemělo vliv.

První studie proběhla v roce 1971

První vědecká studie na téma „synchronizace menstruace” proběhla již v roce 1971, výsledky ale byly později kvůli nesrovnalostem popřeny. Od té doby proběhlo několik dalších studií, žádná podobný fakt nikdy spolehlivě neprokázala.

Proč tedy stále více žen tvrdí, že se to děje? Marija Vlajicová, odbornice zabývající se vyhodnocováním dat ze jmenované aplikace, uvedla pro Guardian možné vysvětlení. Na vině mohou být tzv. informační předsudky ve spojení s faktem, že lidský mozek jednoduše hledá nějaké vzory, podle kterých by se řídil. Navíc jen pouhá myšlenka, že něco mohou každý měsíc společně sdílet, dodává ženám pocit „moci”.

„Je to zdrojem pocitu vzájemného spojení, podpory a sesterství. Reálné podložení to ale nemá,” dodává na závěr.