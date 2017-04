Spánek je důležitý, aby si odpočinulo tělo, stejně tak mozek. Zpomaluje se při něm dýchání i tep. V případě nespavosti si ale místo odpočinku navozujeme pocity úzkosti, závratě a poruchy soustředění.

Naštěstí existuje několik způsobů, jak se vyhnout vedlejším příznakům nekvalitního spánku. V první řadě je třeba si uvědomit, že „spánek nesouvisí jen s tělem, ale hlavně mozkem,” jak říká expert na spánek Neil Stanley pro server Byrdie.

Vstaňte hned



Možná si myslíte, že pokud budete odkládat zvonění na budíku a vstávání do doby, než je nezbytně nutné, vynahradí vám to probdělou noc. Opak je ale pravdou, uvádí odborník.

„Vstaňte ihned po probuzení, odhrňte závěsy a pusťte čerstvý vzduch do svého pokoje. Nezapomeňte se nasnídat, řeknete tak svému tělu, že je připravené na den,” dodává.

Čerstvý vzduch pomůže s probouzením.

Povinnosti si odškrtněte ráno



V případě, že vás po probdělé noci čekají neodkladné záležitosti, snažte se je vyřešit co nejdříve, ideálně hned ráno. Věřte, že s přibývajícími hodinami se vám do úkolů bude chtít daleko méně a je možné, že nezvládnete udělat všechno, co jste chtěli.

Neodkladné záležitosti vyřešte co nejdříve, nejlépe ráno.

Zapomeňte na kávu

Pití kávy má jen dočasný účinek na to, jak moc budete unavení. Po jednom šálku si tělo bude žádat další a vy si budete připadat vyčerpanější než předtím. Navíc pití více šálků kávy denně má neblahý vliv na organismus, kvůli přemíře kofeinu v těle se vám opět nebude chtít spát.

Kávu po probdělé noci raději vynechte.

Kávu si dopřejte pouze v případě, že se jedná o váš ranní rituál, na který se každý den těšíte. Vytržení z běžného standardu by vás mohlo vyvést z míry a udělat z vás mrzouta.

Hýbejte se

Chcete-li se vyhnout usínání na pracovišti, zapojte co nejvíce vlastní tělo. Místo oběda se běžte projít, a pokud máte šanci, zamluvte si odpolední hodinu jógy nebo pilates.

Lehké cvičení vám pomůže v koncentraci.

Nechte spánku volný průběh

Logika praví, pokud jste se minulou noc nevyspali, další si to musíte vynahradit. Pokud ale půjdete spát příliš brzo, může se stát, že se vám opět nepodaří usnout.

Snažte si po práci odpočinout a zrelaxovat a poté jít spát v obvyklou hodinu, abyste si ještě více nerozhodili spací rytmus.