Když se řekne důchod, mnozí lidé se kromě jiného těší i na to, že se konečně pořádně vyspí. Žádné brzké vstávání do práce, žádný spěch. Výhled je to více než lákavý, odborníci ale radí mít se v tomto případě na pozoru. Podle jejich zjištění je totiž pravidelný noční spánek trvající devět hodin, nebo i déle, spojen s vyšším rizikem výskytu demence, uvádí server Women´s Day.

Vědci z Boston University School of Medicine v rámci svého výzkumu analyzovali data od 2457 dobrovolníků zahrnutých v projektu s názvem Framingham Heart Study, výsledky pak byly publikovány v časopise Neurology. Muži a ženy byli dotazováni, kolik hodin v noci běžně spí. Po dobu deseti let pak byli monitorováni, zda se u někoho z nich nevyskytly příznaky demence.

Odborníci z porovnání dat následně zjistili, že u jedinců, kteří průměrně spali více než devět hodin, hrozilo až šestinásobně vyšší riziko výskytu zmíněného onemocnění. U těchto lidí byl také zjištěn menší objem mozku.

Dlouhý spánek není příčinou výskytu nemoci



Rozhodně to ale neznamená, aby si lidé začali hlídat délku spánku. „Nenaznačujeme, že musíte brzo vstávat. Myslíme si, že délka spánku může být ukazatelem možného rizika výskytu nemoci, ne příčinou,“ uvedla pro New York Times doktorka Sudha Seshadriová, autorka studie a neuroložka na Boston University School of Medicine.

Pokud by to bylo tak, jak autorka studie uvádí, mohlo by to lékařům v budoucnu pomoci lépe rozpoznat u pacientů případné poruchy kognitivních funkcí a lépe, a možná i dříve, nemoc diagnostikovat.