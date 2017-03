Proč nás i přes pravidelné čištění zubů stále trápí zubní plak, kámen či skvrny

Možná to také znáte. Přestože si čistíte zuby dvakrát denně, používáte mezizubní kartáček a nepřeháníte to se sladkostmi, vždy když přijdete na kontrolu k dentistovi, doporučí vám návštěvu u dentální hygienistky, aby vám odstranila zubní plak, kámen a pigmentové skvrny. Proč tomu tak je, co děláte špatně?