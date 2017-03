Jak těmto situacím předcházet?

Ze všeho nejdůležitější je pokusit se stabilizovat hladiny hormonů. Gynekologové většinou doporučují užívat hormonální antikoncepci. Vhodná je především ta s režimem dávkování 24/4 anebo s tzv. harmonickým systémem dávkování, která využívá pilulky s přirozeným estrogenem. Ten se chová stejně jako estrogen, jenž se normálně tvoří v ženských vaječnících. Ne všechny ženy ale dnes chtějí tyto pilulky užívat, a proto se nabízí i další řešení.

Kromě hormonální antikoncepce pomáhá minimalizovat stres i změna jídelníčku. Britská Národní asociace pro premenstruační syndrom doporučuje dietu s nízkým obsahem cukru, soli a úplné vynechání alkoholu s kofeinem. Ženy by měly naopak zvýšit příjem ovoce (výborné jsou banány, které obsahují melatonin, regulátor usínání a přirozeného rytmu lidského organismu), zeleniny (brokolice a kapusty), ale i kvalitních bílkovin (libové maso, mléčné výrobky). Neměly by zapomínat ani na dostatečný příjem tekutin, nejlépe čisté neperlivé vody.

Pomoci mohou i vitamíny a minerály, a to zejména vápník, hořčík, vitamín B6 nebo vitamín E. B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity, vitamín E zase chrání buňky před oxidativním stresem. Vhodné jsou i přírodní přípravky obsahující pupalku či niacin, který přispívá k normální činnosti nervové soustavy a klidné psychice.

Oblíbené jsou také tzv. ženské bylinky, mezi které se řadí zejména třezalka tečkovaná, ploštičník, výtažek z jetele či přeslička. Velmi účinný je také drmek obecný či kontryhel, který je schopný regulovat hladinu ženských hormonů, a užívá se tak ke zmírnění menstruačních potíží a snížení menstruačního krvácení.

Důležitý spánek a pohyb

V čase před začátkem periody by si ženy měly také dopřávat dostatek spánku, a to minimálně 8 hodin denně. Zapomínat by ale také neměly na dostatek pohybu. Při sportu se do krve vyplavují endorfiny, které velmi významně zlepšují náladu. Aktivní sportovkyně tak obvykle čas před menstruací i během ní zvládají mnohem lépe a s mnohem menšími problémy.

S většími problémy může pomoci i hormonální jóga, která využívá prvky z různých směrů jógy, které cíleně působí na stimulaci žláz s vnitřní sekrecí a díky tomu je i reaktivována tvorba tělu vlastních hormonů. Vyšší hormonální hladina totiž umožňuje cítit se mladší a v mnohem lepší kondici. Výborné jsou také rehabilitační cviky Ludmily Mojžíškové.

Jako balzám na duši funguje i sex

Milování nejen uvolní veškeré napětí, ale poradí si i s nerovnováhou hormonů. Na ženy tak působí velmi uklidňujícím dojmem.

Bohužel ne všechny ženy v tomto období se sexem souhlasí. Obvykle se stává, že muže spíše odmítají. Což je samozřejmě škoda.