Ačkoli má většina lidí při změně životosprávy dobré úmysly, jejich dieta většinou skončí ještě dřív, než začne, uvádí Daily Mail.

Odbornice na zdravé stravování se proto zaměřila na čtyři nejčastější chyby, kvůli kterým úsilí dietářů často končí neúspěchem.

1. Přeskakování jídel

Někteří lidé si myslí, že je přeskakování určitých porcí jídla, vzhledem k touze po redukci tukových zásob, žádoucí. Opak je ale pravdou. Ve skutečnosti, pokud jedinec vynechává některé porce v pravidelných intervalech, může svůj metabolismus dovést do stavu, který v dlouhodobém horizontu povede k většímu nárůstu tělesné hmotnosti.

Stravovací režim v těle je totiž řízen hormony. Leptin dává informaci mozku, zda má v jídle přestat nebo pokračovat, zatímco ghrelin je zodpovědný za apetit, tedy chuť k jídlu.

Někomu se zdá přeskočení některého z jídel jako dobrý nápad. Studie v časopise American Journal of Clinical Nutrition ale naznačuje, že lidé, kteří vynechají snídani, mají tendence se v ostatních jídlech opožďovat a jíst daleko později než ti, kteří začínají den snídaní hned po probuzení.

Řešení: Klíčem ke zvládnutí ideálně vybalancované hladiny hormonu ghrelinu je snídaně bohatá na bílkoviny. V praxi by tedy měla obsahovat spoustu ořechů, semínek, která se ideálně přidají do ovesné kaše nebo cereálií, což má podle studie velký vliv na kontrolu chuti k jídlu po celý den.

2. Nadměrné porce

Špatné, přesněji nadměrné nastavení porcí hlavního jídla, ale i svačin, je jedním z nejčastějších prohřešků lidí, kteří drží dietu. Například standardní porce cereálií by se měla pohybovat okolo 30-50 gramů, ovšem většina lidí si dává někdy i několikanásobně více.

Není to tedy jen o vyvážené stravě, ale i rovnováze mezi jídly. Je možné zhubnout i tím, že zásadně zmenšíme jejich porce, nic z jídelníčku odstraňovat nemusíme.

Řešení: Zkuste si nějaký čas jídlo odvažovat, abyste si na vlastní kůži osvojili, jak velké by porce měly ideálně být. A abyste zjistili, kolik toho vlastně sníte. Zkuste také investovat čas do přípravy jídla, abyste se vyhnuli nárazovému přejídání.

3. Skrytý cukr

Občas je velmi obtížné rozpoznat a vyhnout se rafinovanému cukru, nicméně mezi lidmi obecně panuje mylná představa, že některé cukry jsou zdravé. Jednou z nejčastějších příčin nadváhy je právě přebytek cukru ve stravě, a to v jakékoli formě. Cukr totiž uvolňuje do těla inzulin, který podporuje ukládání tukových zásob.

Řešení: Jezte ovoce, vyhněte se džusům a šťávám. Plody mají přirozeně vysoký obsah fruktózy, což je sice ovocný cukr, ale také obrovské množství vlákniny, která hladinu cukru pomáhá vyrovnat.

4. Omezená konzumace tuků

Mnoho lidí si myslí, že vše, co je tučné, je špatné. To je samozřejmě velký omyl, který také může vést k problémům se shazováním kil. I přesto někteří jedinci plní košík po okraj potravinami, které jsou buď nízkotučné, nebo odtučněné za předpokladu, že jim to pomůže zhubnout. To je kámen úrazu. Tuk je ve stravě navzdory všem doporučením potřeba.

Vyrovnává hladinu hormonů, podporuje mozek, srdeční funkce, zajišťuje vstřebávání některých vitamínů. Skutečný problém výrobků bez tuku spočívá v jejich nepříliš lahodné a nevýrazné chuti, kterou se výrobce zpravidla snaží dorovnat přidaným cukrem, nebo solí. A to je skutečný problém.

Řešení: Čtěte etikety, abyste se ujistili, že ve výrobcích, které kupujete, se neskrývá přidaný cukr, který může honbu za dokonalou postavou komplikovat.