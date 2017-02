„V porovnání s pozicí, kdy se vsedě člověk hrbí, může posez s rovnými zády vyvolat lepší pocit při úspěchu, ale také zvýšit vytrvalost při řešení náročného úkolu, či zvednout sebevědomí,” uvedla pro Daily Mail vedoucí studie Elizabeth Broadbentová.

„Výzkum rovněž naznačuje, že vzpřímený sed má pozitivní vliv na bdělost dotyčného, člověk také vykazuje menší obavy a vyšší míru sebevědomí při vystavení stresujícím úkolům,” dodala Broadbentová.

Vliv na duševní zdraví



Doktorka Broadbentová v rámci výzkumu shromáždila 61 dobrovolníků, u všech byla diagnostikována mírná až středně těžká forma deprese. Polovina z nich byla požádána, aby při screeningovém vyšetření seděla co nejvíce rovně, druhá mohla sedět dle svých zvyklostí. U všech přitom byla zjištěna tendence se při klasickém sedu výrazněji hrbit.

Polovina dobrovolníků, která měla sedět rovně, byla do správné pozice přesně nasměrována, každému jedinci byla také na záda přilepena speciální páska, která je měla upozornit na to, pokud by se začali hrbit. Poté byly oběma skupinám zadány úkoly, které měly pod nátlakem řešit, a při kterých byla účastníkům měřena hladina stresu.

V převážné většině případů lidé, kteří seděli ve správné poloze, při ústním projevu i plnění testů vykazovali více odhodlání a nadšení úkoly plnit. Zároveň při ústním projevu lépe artikulovali a měli lepší slovní zásobu.

V rozhovoru pro Psychology Today uvedla Broadbentová, že základem pro výzkum byla doba, kdy začala zkoumat sama sebe a své nálady. „Všimla jsem si, že chodím se svěšenými rameny a pohled upírám do země. Když jsem se začala dívat před sebe, a ramena hezky narovnala, hned jsem se cítila lépe. A tak jsem zauvažovala, když to pomáhá mně, může to pomoci i dalším lidem. Hodně ale záleží na kontextu a dané situaci. Stejně tak bude pro upřesnění potřeba i další výzkum,” vysvětlila.

Výsledky studie by podle autorky mohly vést k lepšímu pochopení péče o duševní zdraví lidí.