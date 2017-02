Vitamin C - potřeba pro dospělého člověka je 75 - 100 miligramů na den. Pokud je však tělo již napadeno infekcí, zvýší se potřeba až na desetinásobek. Dostatečný příjem vitaminu C také může výrazně zkrátit léčbu infekce, která už probíhá. Jako hlavní zdroj se uvádějí citrusy, což není úplně pravda. Zkuste kysané zelí, vynikající zdroj vitaminu C a K, draslíku, betakarotenu, vlákniny, thiaminu a kyseliny listové. Navíc není prakticky vůbec kalorické. Vřele se dá doporučit červená řepa, protože kromě vitaminů oplývá i hořčíkem, draslíkem a její červené barvivo je nosičem energie. Dobrým zdrojem vitaminu C jsou i papriky, brokolice, jahody, brambory, rakytník či šípky.