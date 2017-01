Srdce bylo ale naprosto zdravé a ani další vyšetření nepotvrdila kardiovaskulární potíže. Dívka měla štěstí. Kardiolog totiž věděl, že příznaky podobné infarktu vyvolávají někdy blokády žeber, případně určitých obratlů páteře. Poslal ji proto na rehabilitaci. Rehabilitační lékařka jí skutečně diagnostikovala blokády 4. a 5. žebra vlevo. Zároveň zjistila, že má kolem postižených míst stažené svaly.

„Komplex těchto potíží může skutečně napodobovat infarkt,“ říká MUDr. Lenka Terzipetková z Centra komplexní péče Roseta v Praze.

„Pokud člověk přijde s akutní blokádou a my ji odstraníme, jeho potíže rychle zmizí. To byl případ i téhle dívky. Když zmíněné potíže trápí pacienta delší dobu, trvá také déle, než je vyřešíme, a bývá to obtížnější. Dochází totiž ke stažení dalších svalů, vzniku svalových nerovnováh a následných problémů. Musíme je odstraňovat postupně a to může trvat i několik týdnů.“

Důležité je najít příčinu

Pokud je problém rozsáhlejší, bývá někdy nutné využít také elektroléčbu, ultrazvuk a další metody. Pomůžou uvolnit stažené svaly. Ty je pak potřeba posílit pomocí cvičení, jinak se potíže budou vracet. „Lékař by se měl spolu s pacientem zamyslet i nad příčinami jeho problémů,“ říká MUDr. Terzipetková.

„Někdy to je příliš mnoho hodin strávených u počítače, u kterého navíc člověk sedí shrbený a jednostrannou zátěž nijak nekompenzuje. Jindy to může být špatné lůžko nebo poloha ve spánku. V dalších případech pád při sportu a tak dál. Často se na nich podílí špatná fyzická kondice a to, že se lidé svému tělu příliš nevěnují.“

Bolesti hlavy, na které nepomáhaly léky

Mzdovou účetní trápily bolesti hlavy, které se neustále stupňovaly. Léky jí moc nepomáhaly. Ani neurolog, který ji vyšetřil, nenašel žádnou příčinu jejích potíží. Ty objevila až fyzioterapeutka. Zablokované první a druhé žebro, spolu s klíční kostí. Když je uvolnila, ženiny potíže zmizely. K fyzioterapeutce musela zajít ještě dvakrát, protože se jí potíže vracely. Lajdala totiž cviky, které měla dělat každý den.

Jak je možné, že zrovna tyto problémy způsobí blokáda některého ze tří horních žeber, případně i klíční kosti? Člověku se bolestivě stáhnou svaly kolem krční páteře a později se může zablokovat celá krční páteř i klouby hlavy. Prostřednictvím tohoto mechanismu se pak bolest žeber přenáší právě do hlavy a někdy se objeví i závratě nebo stavy podobné migrénám. Postiženého člověka nejednou bolí svaly mezi lopatkami a může mít problémy i s tím, aby se pořádně nadechl.

Cvičení jako preventivní lék

Méně obvyklým příznakem bývá v těchto případech brnění v rukou nebo bolesti, které do nich vystřelují. Stažené svaly na krku nám také většinou nedovolí to, abychom otáčeli hlavou v plném rozsahu. Pokud dojde k blokádě žeber a krční páteře, může mít pacient potíže i s udržením rovnováhy, s hučením v uších nebo s polykáním.

Blokády žeber dokážou způsobit i jiné těžkosti. Třeba bolesti v oblasti žaludku nebo pálení žáhy, jako kdyby pacienti měli reflux, tedy nedomykavost dolního svěrače jícnu. Tyto problémy mívají většinou na svědomí dolní žebra. Častěji trápí ženy, zejména pak ženy středního a staršího věku.

Pokud jsou příčinou vašich potíží zmíněné blokády, pomůžou vám na rehabilitaci. Nejen tím, že vám je odstraní. Ale také vám obvykle navrhnou i preventivní cviky.

„Pravidelným cvičením můžete totiž vykompenzovat jednostrannou pracovní zátěž, zlepšit funkci svalů celého těla a předcházet tak zdravotním potížím,“ říká MUDr. Terzipetková.