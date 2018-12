bok, Novinky

Dokážete si vybavit, v kolika letech jste poprvé ochutnali nějaký tvrdší alkohol? Přesně na rok či den to asi nikdo už s jistotou neurčí, u většiny to ale jistě bude někdy v období dospívání a puberty.

I když v globálu jde stále o jedno období, je podle vědců přeci jen velký rozdíl, zda začnou lidé častěji popíjet například už ve 14 letech, nebo třeba až v 18, citoval server healthland.time.com. Jedno je ale jasné, čím dříve to bude, o to více hrozí nejen riziko závislosti, ale také větší zdravotní komplikace.

Konkrétní věk, kdy začne jedinec požívat pravidelně alkohol, je podle vědců také jedním ze signálů, jak určit, zda se z něj stane či nestane (případně s jakou pravděpodobností) alkoholik.

Seznámí-li se dítě s alkoholem už v rozmezí 11 - 14 let, je u něj 16% šance, že za deset let z něj bude závislý alkoholik. Naopak, pokud začne v 19 letech či později, hodnota výskytu stejného rizika je pouhé jedno procento.

Únik od reality a problémů

Nebezpečí alkoholu tkví také v tom, že v něm mnozí mladí lidé vidí jednoduchou možnost, jak uniknout problémům doma nebo ve vztahu. Někteří se tak zase vyrovnávají s úzkostí či stresem atd.

"Největší riziko hrozí v období 12 - 14 let věku. Je to možná i kvůli výrazným hormonálním změnám, které v tomto období nastávají. Tělo se pak s takovou zátěží nedokáže vyrovnat. Čím více alkoholu tělu člověk dodá, o to více a častěji hrozí zdravotní komplikace s tím spojené. U mladších dětí tak jde o začarovaný kruh, který nezřídka končí těžkou závislostí například v období 21. roku jejich života," vysvětlila vedoucí studie Miriam Schneiderová z univerzity v německém Heidelbergu.

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 280 dobrovolníků v období puberty, vyplynulo, že jedinci, kteří začali s pitím již v období rané puberty, v dospělosti vypili až dvojnásobek toho než ti, kteří si navykli na alkohol až po pubertě.