Zlozvyky na sociálních sítích, které ničí vztahy

Možná jste to zažili sami. Zveřejníte na síti nevinnou poznámku či obrázek s komentářem, jenže váš protějšek nebo kdokoli jiný, koho se to týká, to vidí jinak. A rozhodně v tom nejste sami. Podobných případů jsou hromady. Lidé se prostě rádi dělí o své názory, pocity a tužby – jen si ne vždy uvědomí, že podobné sdílení nemá jen kladnou stránku.

Jde o to, že na sociálních sítích se často hrají tzv. srovnávací hry. Většina lidí na nich prezentuje své lepší „já“. Málokdo se tam naopak svěřuje pravidelně se svými potížemi, o to méně vztahovými. Snadno tak lze získat dojem, že všichni jsme dokonalí a máme skvělé životy.

„Nemyslím si, že sociální sítě jsou v základu špatné, jen je nesmíte brát příliš vážně. Pokud budete hrát podobné srovnávací hry jako ostatní, nikdy nevyhrajete. Jen budete unavení a frustrovaní, že nemáte to, co někdo jiný,“ vysvětluje na svém blogu vztahová a rodinná terapeutka Lianne Avilaová, která má zavedenou praxi v americkém San Mateu v Kalifornii.

Zároveň uvedla šest největších chyb, kterých se lidé na sítích dopouštějí, a které dokážou se vztahy velmi negativně zamávat.

1. Přehnané sdílení

Spousta lidí se chce většinou o dobré zážitky podělit s ostatními. To je v pořádku. Jen je třeba si uvědomit, že ne všichni to vidí stejně, včetně partnera. Pokud si nechcete ve vztahu přidělávat zbytečné potíže, promluvte si spolu o tom, kde končí hranice toho, co budete na sítích sdílet. A hlavně kolik toho bude. Ne každý bude oslněný z toho, že dáváte na odiv každou minutu jeho života.

„Je třeba i v tomto ohledu pracovat na kompromisu. Jen tak nebudou zraněny ničí city,“ uvádí terapeutka.

2. Věnujete více času kontrole sítí než partnerovi

Toto je poměrně známý problém. Čím více společného času budete věnovat sítím a příspěvkům na nich na úkor partnera, o to víc se bude cítit přehlížen.

„Bohužel nejde o vůbec malý problém. Kolikrát jsem byla svědky toho, jak spolu dva lidé sedí v restauraci u stolu nebo v parku a oba upírají pohledy do svých telefonů,“ uvádí Avilaová.

3. Komunikace s ex na sítích

Dalším z možných problémů pro současný vztah může být čilá komunikace s bývalým partnerem na sítích. Pokud máte potřebu komentovat fotky svého bývalého partnera nebo jeho zážitky, raději ujistěte toho současného, že opravdu nejde o nic vážného.

I tak se ale může stát, že bude současný partner na cokoli, co bude ve spojení s vaším ex, žárlit. Pak bude nejjednodušší takovou komunikaci raději utnout.

4. Nedorozumění na sítích

V době, kdy sociální sítě vládnou světu, je více než pravděpodobné, že se vám někdy zobrazí i nějaký příspěvek, který nebyl určen primárně pro vaše oči.

Myslel jste si, že byla vaše přítelkyně na víkendu s kamarádkou, ale ukázalo se, že tam byl i její bývalý? Nebo jste zjistila, že váš partner nebyl v práci, ale na výletě s kamarády? Takové situace mohou nejen partnerské, ale i přátelské vztahy dost pošramotit.

5. Kontrola příspěvků před spaním

Patříte mezi jedince, kteří si ještě těsně před spánkem musí zkontrolovat své sociální účty, zda se neděje něco zásadního? Pak to o vás značí nejen to, že jste na sítích nejspíš přehnaně závislí, ale rovněž to může poškodit váš vztah s protějškem.

Navíc, koukání do mobilu či tabletu těsně před usnutím může utlumit váš sexuální život i snížit kvalitu spánku.

„Vždy klientům říkám, aby alespoň hodinu před ulehnutím nekoukali do mobilů či tabletů. Mozek potřebuje čas na vychladnutí, aby se mohl uložit k odpočinku a regenerovat. Kontrolou příspěvků těsně před spaním ho zbytečně udržují vzhůru a usínání pak bude o to náročnější,“ vysvětluje poradkyně.

6. Sítě jako pomocník k zakrytí problémů ve vztahu

Každý člověk chce mít kvalitní a plnohodnotný vztah. Ve skutečnosti ale nic takového neexistuje.

Čím více se budete snažit zveřejňovat příspěvky a fotky, na kterých budete působit jako dokonalý pár, o to větší tlak budete vyvíjet sami na sebe, aby to tak bylo. Budete se snažit žít podle něčeho, co neexistuje. Pokud tak budete činit navíc pod nátlakem partnera, který chce mít vše dokonalé, není to správné.