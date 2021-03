Upřímná omluva dokáže předejít mnohým nedorozuměním. Neovládá ji ale každý

Mlživé nebo pasivní vyjadřování: „Za to, co se stalo..." Dotyčný situaci odosobňuje, „ono“ se to stalo, ne „já“ jsem udělal apod. To většinou znamená, že nechce přijmout zodpovědnost za to, jak se zachoval. I vyjádření typu „Ta věc, co tě tak zranila...“ zní jako vykrucování se ze zodpovědnosti.