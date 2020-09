Toxické fráze, které ničí vztahy

Všichni někdy v životě pocítíme fyzickou bolest. A možná se shodneme, že ne vždy bývá tak drsná jako bolest, kterou dokážou způsobit některá slova vyřčená v afektu.

Ba co víc - zatímco fyzická bolest brzy pomine, ta duševní, způsobená nevhodnými slovy, může bolet měsíce i roky. A šíří se v těle jako toxin, který postupně ničí důvěru a intimitu, základ každého vztahu.

Čemu se při hádkách rozhodně vyhnout?

„Pokud to cítíš takhle, je lepší se asi rozvést”

Když jsou partneři ve varu, jsou při hádce schopni často vyřknout i věci, které by v klidu nikdy neřešili. Nikdy by to ale nemělo dojít tak daleko, aby přišlo na výhrůžky rozchodem, nebo dokonce rozvodem.

Tento strašák totiž zůstane mezi partnery viset, nikdy už nezmizí pochyby, jestli to dotyčný přece jen nemyslel vážně.

„Nenávidím tě”

Při sebeostřejší hádce by rovněž neměla padat slova o nenávisti. Ten, na kterého jsou směřována, si to totiž může jednoduše vyložit tak, že ho partner už nemiluje. To se pak těžko napravuje.

„To je naprostá pitomost”

Ve výše uvedené frázi lze samozřejmě užít i mnohem ostřejší výrazy, o to horší ovšem toto vyřčení bude.

Dáváte tím jasně najevo, že je pro vás naprosto nepřínosný partnerův názor. Samozřejmě, nemusíte spolu vždy ve všem souhlasit. Ovšem než kategorické odmítání něčího názoru je lepší hledat společný kompromis.

„Nechci o tom mluvit”

Tato věta bývá často přítomna ve chvíli, kdy už máme všeho dost a nechceme pokračovat v hádce. To lze pochopit, ale nemělo by to být rozhodně pravidlem. Neřešení problémů ve vztahu, potažmo v manželství, vede k pocitu zášti a hořkosti.

Čím déle pak budou negativní pocity ve vztahu přetrvávat, o to více budou ovlivňovat každé budoucí gesto obou partnerů.

„Jsi jako tvoje matka”

Kdo z mužů někdy takovou větu pronesl, málokdy ji mínil v dobrém slova smyslu. Podobně to samozřejmě může být míněno i na muže.