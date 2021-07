Sedm znamení, že randíte se ztroskotancem

Anna Beyová ze švýcarské Ženevy sdílí na internetu videa, jak se svépomocí infiltrovat do vysoké společnosti. Její tvorbu, ve které upozorňuje například na základní pravidla etikety, či jak vylepšit svůj styl, sleduje téměř milion fanoušků.

„Pokud váš muž očekává, že budete ve vztahu sdílet náklady na půl, nebo dokonce trvá na tom, abyste se o útratu v restauraci podělili, pak randíte se ztroskotancem. Dnešní společnost stále ještě není rovnocenná. Nejsme biologicky stejní a muži mají zkrátka určitou výhodu než ženy, které nosí dítě a zpravidla se o ně i více starají. Na základě této skutečnosti jsou muži lépe ohodnoceni, aby byli schopni finančně zajistit rodinu. Bohužel i bez ohledu na děti mají muži na trhu práce lepší pracovní podmínky a vyšší plat. Neexistuje tak důvod, proč by vás nemohl pozvat na večeři nebo si neukrojil větší krajíc z rodinného rozpočtu,“ říká Anna Beyová pro Daily Mail.

„Ženy mají navíc daleko více nákladů na péči o svoji tělesnou schránku. Muži chtějí, aby byly jejich přítelkyně atraktivní, a to stojí peníze. Ať už se jedná o návštěvy kadeřnice, manikúru, pedikúru, nejrůznější kosmetické procedury, líčidla a jiné záležitosti,“ dodává.

„Neříkám, že je správné hnát muže ihned do vztahu a chtít po něm svatbu a děti. Je ale důležité, aby se vaše cesty alespoň v polovině střetly. Ženy jsou bohužel limitovány biologickými hodinami, a proto nemohou strávit deset let čekáním bezdůvodně.“

„Neexistuje žádná omluva pro to, aby byl člověk nespolehlivý. Pravidlo číslo jedna v randění je, pokud je partner nespolehlivý nebo ve vás vzbuzuje rozpaky či strach, pro jednou se to možná dá omluvit, ale podruhé už je na čase se rozloučit. Nemrhejte svojí energií na muže, který váš vztah nebere stejně vážně jako vy. Muž, který o vás stojí, udělá cokoliv, aby vás mohl vidět.“

Podržet dveře při vcházení do budovy, nabídnout sako nebo podat kabát. To jsou základní znaky dobrého vychování, které by měl mít zautomatizované každý dobře vychovaný muž.