Prohřešky, které mohou být předvojem vážnějších vztahových problémů

Některé páry se zdají být šťastné, a přitom jim to v soukromí neklape, zatímco jiné vypadají naprosto disharmonicky, ale funguje jim to už pěknou řádku let.

Nenechte si tedy do vztahu zbytečně mluvit. Stejně tak by se měl zachovat i váš partner.

Nadneseně by se dalo říct, že některé páry ve vztahu soutěží. Člověk sleduje, co do vztahu vložil (nemusí se nutně jednat o hmotné statky), a následně kontroluje, zda to partner ve stejné míře oplatil. Takové chování ale může vytvořit napětí, které následně vyústí v hádku.