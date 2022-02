Poradna: Žena začala být posedlá nakupováním. Dům máme zavalený zbytečnostmi

Jakmile ženuška vyloví z kastlíku nějakou výhodnou nabídku, snaží se být v obchodě co nejdříve, aby jí zboží nevyprodali. Marně jí vysvětluji, že zlevní pár věcí, aby přitáhli co nejvíc lidí, poněvadž vědí, že nakoupí i další. Někdy pozoruji, jak projíždí vozíkem mezi regály a prohrabuje zboží. Pak se jí najednou rozsvítí oči a je v transu. Moje žena se takhle nechová sama. Někdy si říkám, jestli ona a jí podobní posedlíci nezažívají něco jako orgasmus, když objeví nápis: sleva, dva v ceně jednoho, mimořádná nabídka nebo nejlevnější na trhu. S vrcholným potěšením pokládají potom své úlovky na hromadu v plném košíku. Mě to zaráží, protože taková nikdy nebyla. Bývalo to skromné děvče a podobné praktiky brala s nadhledem. Na začátku devadesátých let jsme totiž žili v západní Evropě, kde jsem pracoval. Manželku, která se ocitla na Západě poprvé, jsem rychle naučil, jak a kde rozumně nakupovat. Brzy si na to zvykla a musím říct, že domácnost vedla vzorně. Dělala si dokonce účetnictví. Byla tak hospodárná, že jsme si za šest let ušetřili podstatnou část financí na rodinný dům, po kterém jsme vždycky toužili. Protože jsme postavili opravdu velký barák, má kam dávat všechny ty krámy, co nakupuje. V původním bytě by to nebylo možné. Nechápu, proč se tak změnila, když byla zvyklá na obchody plné zboží, včetně toho luxusního. Jsem už na ty její narvané igelitky alergický. Stačí, když vidím, jak je vytahuje z auta a vláčí domů. Je mi úplně jasné, co bude následovat. Sotva se svlékne, hned zatelefonuje některé ze svých stejně postižených přítelkyň. Dopodrobna s ní probere své super nákupy. Pokaždé slyším: No holka, nekup to. Za ty peníze je to terno! Náš barák je zavalený zbytečnými spotřebiči, všelijakými takzvanými dekorativními předměty, nejrůznějším oblečením, ale také potravinami, které nakonec často vyhazujeme, protože je nestihneme sníst dřív, než jim projde doba trvanlivosti. Marně apeluji na její zdravý rozum. Manželka je přitom žena v domácnosti. Vydělávám jen já. Když s ní zkusím o nesmyslných nákupech mluvit, řekne, že jsem lakomec, a nechce se o ničem bavit. Mně ale nejde jen o zbytečně vyhozené peníze. Jde mi i o to, že se chová jako povrchní husa, a její chování už přestává být normální. Ke všemu se po ní opičí naše dcera. Většinu výplaty utratí za módní výstřelky, které si vezme jednou dvakrát a pak je nenosí. Určitě to však byly výhodné koupě.