Poradna: Žena mě neustále zahrnuje výčitkami

Z normální, celkem veselé holky se změnila na mučednici a skoro až světici. Pokud je ale ten nahoře spravedlivý, musí uznat, že ten, kdo si zaslouží svatozář, jsem já. Příliš pozdě jsem si uvědomil, že má tchyně má stejně negativistický pohled na svět jako dnes moje žena. Jsem obětí své nepozornosti a podcenění lidové moudrosti: Jablko nepadá daleko od stromu. Nebo: Jaká matka, taková Katka. Moje žena se sice jmenuje Božena, ale sedí to na ni na sto procent. Neustále mě drtí svými výčitkami. Jsem údajně ten, kdo za všechno může. Ale já si nejsem vědomý žádných zločinů. Jsem normální chlap, řádně pracuji a starám se o rodinu. Dřu jako mezek v práci i doma. Dětem dávám první poslední. Občas si zajdu s kamarády na fotbálek a pak na pivo. Jinak stále něco vylepšuji nebo opravuji na baráku, případně vyrábím to, co si manželka vymyslí. Připouštím, že jsem se za ta léta dopustil nějakých chyb a některé z nich se mohly dotknout i manželky. Ale nikdy to nebylo schválně, abych ji záměrně deptal. A rozhodně to nebyly žádné hrdelní zločiny, za které bych měl dostat doživotní arest. Ona je však jiného názoru. Při každém běžném problému nebo neshodě, které si navíc aktivně vymýšlí, mi ihned začne vyčítat všechny mé prohřešky, jichž jsem se podle ní dopustil. A to už od začátku naší známosti. Léty si ty události přibarvuje. Vymýšlí si věci, které snad vyčetla z nějakých brakových dámských románů. Tohle se mnou určitě nezažila. Kdyby její vyprávění poslouchal někdo cizí, musel by si myslet, že jsem sadistický zločinec, který má jediný program: postupně ji utýrat k smrti. To ale určitě není můj program. Chci jen klid a řešit problémy rozumně. Navíc jen takové, které za to stojí. Nenimrat se v hloupostech a nedělat z komára velblouda. Občas, když chci doma vylepšit atmosféru, koupím ženě kytku. Naivně očekávám, že bude mít radost, ale nemá. Naopak, hned si vzpomene, že jsem kdysi provedl to a to a snažil jsem se to vyžehlit kytkou. „Tak co jsi mi provedl teď?“ ptá se. Následuje dlouhý monolog, který uzavírá tím, jak velkou udělala chybu, když si mě vzala. Ale teď už s tím nic nezmůže, musí trpět do smrti… Otravuje mi život. Znechuceně se dívám na její zakyslý, mučednický výraz. Ničí atmosféru celé rodiny. Už se mi domů ani nechce. Také děti utíkají, jak to jenom jde. Pochopí někdy, že její nesmyslné výčitky jsou jen cestou do pekel?